Zdecydowana większość Polaków chce, aby nasz kraj pozostał członkiem Wspólnoty - wynika z sondażu IBRiS dla Polsat News. Jednocześnie za opuszczeniem UE opowiedział się co piąty ankietowany. Jak te wyniki prezentują się na tle preferencji podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku?

Większość badanych woli pozostać w UE

W sondażu IBRiS dla Polsat News respondentów zapytano, "czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy raczej ją opuścić?"

"Zdecydowanie za pozostaniem w UE" opowiedziało się 50,7 proc. badanych. Z kolei "raczej za pozostaniem w UE" optowało 22,1 proc. respondentów. Wynika z tego, że łącznie 72,8 proc. badanych uważa, że Polska dalej powinna być członkiem Unii Europejskiej.

Z drugiej strony, odpowiedź "zdecydowanie opuścić UE" wskazało 6,7 proc. uczestników sondażu. Opcję "raczej opuścić UE" wskazało 16,2 proc. osób. Stąd łącznie za potencjalnym polexitem opowiedziało się 22,9 proc. badanych.

Żadnego z tych rozwiązań nie potrafiło wskazać 4,3 proc. respondentów.

Wyniki sondażu a preferencje polityczne

Preferencje dotyczące dalszej obecności Polski w UE różnią się wśród wyborców poszczególnych partii w wyborach w 2023 r. Wyniki sondażu wskazują, że głosujący na PiS w większości nie chcą opuszczenia Wspólnoty - 54,2 proc. (w tym 26,7 proc. zdecydowanie). Z kolei wśród wyborców KO takiego zdania jest 96,9 proc. (w tym 90,4 proc. zdecydowanie).

Z kolei 100 proc. wyborców Nowej Lewicy nie chce polexitu (w tym 64,4 proc. zdecydowanie), a wśród wyborców Trzeciej Drogi - 90,3 proc. (w tym 59,1 proc. zdecydowanie). Takie zdanie ma też 57,6 proc. głosujących na Konfederację (w tym 25,7 proc. zdecydowanie).

Z kolei 60,2 proc. wyborców prezydenta Karola Nawrockiego nie chce wyjścia Polski z UE.

Jak Polacy oceniają obecność w UE?

W sondażu IBRiS dla stacji Polsat News respondentów zapytano także o to, jak ich zdaniem członkostwo Polski w UE wpłynęło na sytuację naszego kraju.

Okazało się, że zdaniem większości ankietowanych - 56,5 proc. - obecność Polski we Wspólnocie przyniosła więcej korzyści niż strat. Z kolei zdaniem 18,1 proc. respondentów jest odwrotnie. Tymczasem w opinii 16,7 proc. badanych zarówno korzyści, jak i straty się zrównoważyły. Zdania nie ma 8,7 proc. uczestników sondażu.

Sondaż przeprowadził IBRiS dla Grupy Polsat w dniach 19-22 marca. Badanie przeprowadzono metodą CATI na grupie reprezentatywnej 1000 Polaków.