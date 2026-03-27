Zapowiadany przez premiera Donalda Tuska pakiet CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej został ekspresowo przyjęty przez posłów. Sejm przegłosował projekty ustaw, które mają obniżyć akcyzę na paliwa oraz wprowadzić maksymalne ceny detaliczne. Jeszcze dziś ustawy trafią do Senatu, a potem od razu na biurko prezydenta. To odpowiedź rządu na rosnące ceny paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Obniżki mają sięgnąć 1,2 zł na litrze.

Głosowanie niemal jednogłośne, Konfederacja przeciw maksymalnym cenom

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej było 428 posłów, przeciwko 12 (wszyscy z Konfederacji), żaden się nie wstrzymał.

Potem Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą obniżenie akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia. Za nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym było 436 parlamentarzystów.

Teraz ustawy trafią do Senatu, który rozpoczyna posiedzenie o godz. 14. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się jeszcze dzisiaj. Potem od razu trafią na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Pakiet CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd podejmie pakiet decyzji, aby obniżyć ceny paliw. Polityk mówił o "Pakiecie CPN - Ceny Paliwa Niżej". Szef rządu zapowiedział obniżkę podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., a także o obniżeniu akcyzy - na benzynę o 29 gr, na olej napędowy o 28 gr. Ponadto, jak mówił Tusk, aby zapobiec nieuczciwym praktykom na rynku paliw, codziennie będzie ustalana maksymalna cena detaliczna na paliwa.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, narzędzia umożliwiające wdrożenie obniżek cen paliw mają być gotowe jeszcze przed Wielkim Piątkiem, aby objąć okres zwiększonego ruchu w czasie świąt. Zwrócił jednak uwagę, że ostateczny poziom cen na stacjach będzie nadal uzależniony od sytuacji na rynkach światowych, w tym wahań cen ropy naftowej oraz paliw w hurcie. W tym roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia.

Co dokładnie znalazło się w przepisach?

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych na benzynę i olej napędowy. Zgodnie z nią, maksymalna cena paliw będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy, stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

Zgodnie z treścią projektu, podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania maksymalnej ceny w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku od towarów i usług dla paliw.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym minister finansów będzie mógł rozporządzeniem obniżyć stawkę akcyzy na paliwa do 30 czerwca 2026 r. Obniżka ma być wprowadzana na czas niezbędny do ograniczenia skutków wojny na Bliskim Wschodzie.