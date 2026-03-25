Według najnowszego badania CBOS, opublikowanego w środę, największym zaufaniem cieszy się obecnie prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa aż 52 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, wobec którego zaufanie wyraziło 46 proc. badanych. Na trzecim miejscu jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z KO, któremu ufa 44 proc. Kolejne miejsca mogą zaskakiwać.

Liderzy zaufania. Kto na szczycie?

Zgodnie z danymi z nowego sondażu zaufania do polityków CBOS, prezydent Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce – ufa mu 52 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, z wynikiem 46 proc. Trzecią pozycję zajmuje Radosław Sikorski, szef MSZ, z wynikiem 44 proc. Poza podium, na czwartym miejscu plasuje się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – jemu ufa 43 proc. badanych. Pierwszą piątkę zamyka premier Donald Tusk. Szefowi rządu uda 38 proc. pytanych.

Druga piątka zaskakuje?

Szóste miejsce w nowym sondażu zaufania zajmuje lider Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, któremu ufa 35 proc. ankietowanych. Dalej jest dawny lider Polski 2050 - Szymon Hołownia, któremu ufa 33 proc. Tuż za nim jest lider Razem Adrian Zandberg oraz marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Obu tym politykom ufa 31-proc. badanych. Sondażową dziesiątkę zamyka prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 27 proc. respondentów.

Trendy i zmiany – jak kształtuje się dynamika zaufania?

Sondaż CBOS pokazuje, że wskazania badanych osób niekoniecznie związane są z bieżącymi wydarzeniami politycznymi, a odzwierciedlają bardziej zaufanie do tzw. urzędu - np. prezydenta czy ministra obrony narodowej. W przypadku większości polityków wskaźniki procentowe pozostają względnie stabilne. Ciekawy jest przypadek Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego - choć poziom zaufania do Kaczyńskiego jest o wiele niższy niż do Tuska, obaj utrzymują się na wysokim poziomie nieufności, a to z kolei świadczy o utrwalonym podziale politycznym w społeczeństwie.