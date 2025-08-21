Koalicja Obywatelska wskoczyła na pozycję lidera po dłuższym czasie. Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że KO wygrałaby wybory z poparciem 28,1 proc., a Prawo i Sprawiedliwość uplasowałoby się na drugim miejscu z wynikiem 27,4 proc. Badanie przynosi złe informacje dla partii Grzegorza Brauna.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie. / Piotr Nowak / PAP

Koalicja Obywatelska wraca na prowadzenie w sondażach, wyprzedzając PiS, które odnotowało spadek poparcia.

Konfederacja utrzymuje się na trzecim miejscu z 17,3 proc. poparciem.

Lewica i PSL mają niewielkie szanse na wejście do Sejmu, podobnie jak Partia Razem i Polska 2050.

Znaczny spadek poparcia zanotowało ugrupowanie Grzegorza Brauna, które wcześniej mogło liczyć na przekroczenie progu wyborczego.

W Sejmie żadna partia nie miałaby samodzielnej większości, a kluczową rolę odegrałaby Konfederacja jako potencjalny koalicjant.

Powrót Koalicji Obywatelskiej na pozycję lidera. Przez wiele tygodni to PiS wyprzedzał w sondażach KO, z coraz większą przewagą.

Tylko cztery partie w Sejmie

W sondażu United Surveys dla WP ugrupowanie Donalda Tuska odnotowało wzrost poparcia o 2,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego pod koniec lipca. PiS zanotował natomiast spadek o 0,9 pkt proc.

Na trzecim miejscu w sondażu uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 17,3 proc. wyborców. Ugrupowanie to przez ostatnie tygodnie odnotowywało wzrost poparcia (względem ostatniego badania straciło 0,1 pkt proc.).

Na kolejnej pozycji znalazła się Lewica z wynikiem 5,5 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt proc.), która jako ostatnia znalazłoby się w Sejmie.

Szans na wejście do Sejmu nie miałoby jednak PSL z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 3,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej, która odnotowała 3,1 proc. poparcia oraz Polska 2050 - 2,6 proc.

Uwagę zwraca wynik ugrupowania Grzegorza Brauna, które jeszcze w poprzednim sondażu notowało 5,4 proc. poparcia, co oznacza, że mogłoby wejść do Sejmu. Polska 2050 odnotowała z kolei spadek o 1,5 pkt proc.

Bez koalicji ani rusz

Jak wylicza portal, gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, w Sejmie KO otrzymałaby 174 mandaty, PiS - 169, Konfederacja - 99, a Lewica - 18. Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości (potrzebne jest 231 mandatów), co oznacza konieczność tworzenia koalicji.

"Obecny układ wskazuje, że o przyszłym rządzie decydowałaby Konfederacja, dysponując wystarczającą liczbą mandatów, by przesądzić o losach większości. W praktyce to ona stałaby się najważniejszym partnerem do rozmów, a bez jej udziału stworzenie stabilnego rządu byłoby niemożliwe" - pisze WP.

Zaznacza, że potencjalna współpraca Lewicy z PO dawałaby 192 mandaty, co jest zbyt małym wynikiem do kontynuowania rządów.

Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie 1000 osób.