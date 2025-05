Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, Trzecia Droga znalazłaby się pod progiem wyborczym. Pierwszy raz w historii po samodzielnym starcie do parlamentu dostałaby się Partia Razem – wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM.

Trzecia Droga Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza odnotowała spadek poparcia / Szymon Pulcyn / PAP

KO prowadzi w sondażu (31,1 proc.), PiS na drugim miejscu (27,2 proc.), Konfederacja trzecia (16 proc.).

Partia Razem z wynikiem (5,5 proc.), Trzecia Droga poniżej progu (4,1 proc.).

Najwięcej niezdecydowanych w grupie 40-49 lat (7,7 proc. ogółem).

Wśród młodych (do 29 lat) dominuje Konfederacja (41 proc.), Razem z wysokim poparciem (22 proc.).

63 proc. badanych deklaruje udział w wyborach.

Badanie przeprowadzono metodą CATI na reprezentatywnej grupie.

Badanie pokazuje, że preferencje części elektoratu zmieniły się od czasu pierwszej tury wyborów prezydenckiej. Nie zmienił się jednak lider sondaży. Nadal na najwyższe poparcie może liczyć Koalicja Obywatelska (31,1 proc.).

Niezmienne jest też to, że na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie na poziomie 27,2 proc.

Trzecią pozycję utrzymuje Konfederacja, na którą chce zagłosować okrągłe 16 proc. respondentów.

Badanie Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

Razem z wyższym poparciem niż Trzecia Droga

Ciekawie wygląda zestawienie wyników kolejnych ugrupowań. Czwarte miejsce przypadło Nowej Lewicy, która może liczyć na poparcie na poziomie 5,9 proc.

Duży spadek w notowaniach widać w Trzeciej Drodze. Jest on na tyle znaczący, że gdyby koalicja poszła razem do wyborów, to nie dostałaby się do parlamentu. Sojusz, którego liderami są Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, stracił w porównaniu do poprzedniego badania 6,6 pp. W najnowszym sondażu Trzecia Droga ma poparcie na poziomie 4,1 proc., co jest wynikiem nawet gorszym od rezultatu kandydata TD na prezydenta Szymona Hołowni (4,99 proc.).

Odwrotna tendencja jest widoczna w przypadku Partii Razem. Na to ugrupowanie w najbliższą niedzielę zagłosowałoby 5,5 proc. uczestników badania. Taki wynik oznaczałby, że partia Adriana Zandberga po raz pierwszy samodzielnie dostałaby się do parlamentu.

Rośnie też grono ankietowanych, którzy nie wiedzą, na kogo chcieliby oddać swój głos w wyborach. Takie osoby to 7,7 proc. uczestniczących w badaniu. Na inne partie chciałoby głosować 2,5 proc. respondentów.

Kto najlepiej wypada w poszczególnych grupach?

Interesująco wyglądają zestawienia poparcia w poszczególnych grupach. Z sondażu wynika, że wśród wyborców powyżej 60. roku życia KO i PiS mają niemal jednakowe poparcie (42 proc. KO, 41 proc. PiS).

Badanie Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

Zdecydowanym faworytem młodych wyborców do 29. roku życia jest Konfederacja. W tej grupie ugrupowanie Sławomira Mentzena może liczyć na 41 proc. głosów. Wśród młodych najwyższy poziom poparcia notuje też Partia Razem (22 proc.). Nowa Lewica u wyborców najmłodszych ma 9 proc. poparcia, tyle samo co w grupie 50-59 lat. To najlepszy rezultat tej partii.

Trzecia Droga największe poparcie ma wśród wyborców w wieku 50-59 lat. To 8 proc. Najwięcej niezdecydowanych jest w grupie 40-49 lat.

Zwolennicy partii w elektoracie kandydatów na prezydenta

Ankieterzy sprawdzili też, jaki procent w elektoracie kandydatów na prezydenta stanowią zwolennicy poszczególnych partii. Ci, którzy w zbliżającej się II turze wyborów prezydenckich zamierzają oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, to zwolennicy przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej (68 proc. ), ale także Nowej Lewicy (9 proc.), Partii Razem (8 proc.) oraz Trzeciej Drogi (8 proc.), rzadziej Konfederacji (4 proc.).

Większość wyborców Karola Nawrockiego stanowią zwolennicy PiS (60 proc.) i Konfederacji (27 proc.).

Badanie Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

Ilu wyborców poszłoby na wybory?

Z badania wynika, że zdecydowanych na udział w wyborach jest 63 proc. osób. Kolejne 21 proc. "raczej" poszłoby do urn. Siedem proc. ankietowanych nie chce wziąć udziału w wyborach, "raczej" do wyborów nie pójdzie 6 proc. uczestników badania. Niezdecydowani stanowią 3 proc.

Te wyniki niemal pokrywają się z danymi dotyczącymi frekwencji uzyskanymi w badaniach opinii publicznej uzyskanych w przed pierwszą turą wyborów, czy w kwietniu.

Badanie Opinia24 dla RMF FM / RMF FM

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27 maja na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Wzięło w nim udział 1000 osób. Sondaż został zrealizowany techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI.