Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w sondażach wyborczych, jednak Prawo i Sprawiedliwość notuje największy wzrost poparcia wśród wszystkich partii – wynika z najnowszego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Sprawdź, jak rozkładają się preferencje wyborcze Polaków na kilka miesięcy przed potencjalnymi wyborami.

Koalicja Obywatelska jest na czele sondaży, ale najwięcej w ostatnim miesiącu zyskało Prawo i Sprawiedliwość / Shutterstock

KO prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem 33,4 proc., PiS jest na drugim miejscu z 30,6-proc. poparciem.

Konfederacja jest trzecia (15,4 proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwa partie.

Jak wyniki sondażowe przełożyłyby się mandaty w Sejmie? Przeczytaj dalszą część artykułu.

Badanie wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, którą poparłoby 33,4 proc. badanych przez OGB. Oznacza to zysk 1,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu tej pracowni.

Najwięcej zyskuje drugie w sondażu Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 30,6 proc. respondentów, co oznacza wzrost w ciągu miesiąca o 3,7 punktu proc. - podaje Business Insider.

Według portalu trzecia w badaniu Konfederacja zdobyła 15,4 proc., co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,3 proc., spadek o 1,9 punktu proc.) oraz Nowa Lewica (5 proc., spadek o 1,6 punktu proc.).

Trzecia Droga pod progiem

Do Sejmu nie weszłyby partie tworzące przed wyborami w 2023 r. Trzecią Drogę. Polskę 2050 popiera 3,5 proc. badanych (+0,2 pkt proc. mdm), a PSL 3,4 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc. mdm). Suma ich poparcia jest niższa od 8 proc. (próg dla koalicyjnego komitetu wyborczego), więc odtworzenie Trzeciej Drogi nie dałoby miejsc w Sejmie. Chyba żeby powstała nowa partia, w której skład weszłyby obecne Polska 2050 i PSL, wtedy próg wynosiłby 5 proc.

Pod progiem wyborczym znalazła się również Partia Razem z 3,3 proc. poparcia (spadek o 1,1 punktu proc.).

Podział mandatów w Sejmie

Według Business Insider gdyby wynik wyborów był taki jak w sondażu OGB, to Koalicja Obywatelska zyskałaby 187 mandatów poselskich, czyli o 30 więcej niż w wyborach z października 2023 r. Największy zysk w porównaniu ze stanem obecnym miałaby Konfederacja, zwiększając grono swoich posłów o 63 osoby - do 79. Obecnie ma 16.

Sondaż przeprowadzono w dniach 6-13 sierpnia na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).