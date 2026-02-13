44-letni obywatel Słowacji, ścigany przez włoski wymiar sprawiedliwości od 16 lat, został zatrzymany przez karabinierów w Mediolanie. Mężczyzna wpadł w ręce policji, gdy wybierał się na mecz hokejowy rozgrywany podczas igrzysk olimpijskich.

/ FAZRY ISMAIL / PAP/EPA

44-letni Słowak był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości od 2010 roku.

Za mężczyzną wystawiono list gończy w związku z wyrokiem za włamania i kradzieże.

44-letni obywatel Słowacji był poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości od 2010 roku. Sąd w Bolzano wydał za nim list gończy w związku z wyrokiem za serię włamań i kradzieży w sklepach. Mężczyzna miał do odbycia karę 11 miesięcy i tygodnia więzienia.

Zatrzymanie podczas igrzysk

Mężczyzna przyjechał do Mediolanu, gdzie obecnie odbywają się zimowe igrzyska olimpijskie. Zatrzymał się w jednym z lokalnych pensjonatów. W dniu zatrzymania wybierał się na mecz hokejowy swojej reprezentacji z Finlandią, który odbywał się w Santa Giulia Arena.

Zatrzymanie było możliwe dzięki rejestracji danych mężczyzny w hotelu. Karabinierzy, powiadomieni o jego obecności, zatrzymali go w drodze na mecz. Słowak został przewieziony do więzienia San Vittore w Mediolanie.

Sukces słowackiej reprezentacji

Warto dodać, że słowaccy hokeiści odnieśli zwycięstwo nad reprezentacją Finlandii, wygrywając 4:1.