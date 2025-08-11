Czy Karol Nawrocki będzie prezydentem niezależnym od Prawa i Sprawiedliwości? 44 proc. badanych w sondażu Opinia24 dla RMF FM nie wierzy w taki rozwój wydarzeń. Nie ma na to nadziei również miażdżąca większość wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent Karol Nawrocki / Aneta Walczewska / East News

Karol Nawrocki pokonał w wyborach prezydenckich wystawionego przez Koalicję Obywatelską Rafała Trzaskowskiego. Warto przypomnieć, że był przedstawiany jako kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

W najbliższym otoczeniu nowego prezydenta znaleźli się politycy Prawa i Sprawiedliwości - m.in. Paweł Szefernaker, Zbigniew Bogucki czy Marcin Przydacz. Jego postulaty w znacznej mierze są zgodne z tym, o co walczy partia Jarosława Kaczyńskiego. Podobnie jak partia, która go poparła, Karol Nawrocki bardzo ostro krytykuje rząd Donalda Tuska. Jak to wszystko może wpłynąć na niezależność decyzji następcy Andrzeja Dudy?

Czy Karol Nawrocki będzie samodzielnym prezydentem?

"Czy Karol Nawrocki jako prezydent RP będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości?" - takie pytanie zadano uczestnikom badania Opinia24 dla RMF FM.



Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 26 procent badanych, a "raczej nie" - 18 proc. To oznacza, że aż 44 proc. respondentów nie wierzy w samodzielność następcy Andrzeja Dudy.

Wiarę w niezależność Karola Nawrockiego deklaruje 28 proc. badanych (jest ona silna u 9 proc.).

14 proc. respondentów twierdzi, że prezydent nie będzie ani zależny, ani niezależny od PiS-u. Taka sama grupa nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Karol Nawrocki w oczach wyborców największych partii

Przekonanie co do niezależności Karola Nawrockiego lub jej braku w dość oczywisty sposób łączy się z poglądami politycznymi respondentów.

O tym, że nowy prezydent będzie samodzielny, przekonanych jest 71 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Takie zdanie ma także większość grupy, która głosowała na Nawrockiego w pierwszej (68 proc.) i drugiej (53 proc.) turze wyborów prezydenckich.

Miażdżąca większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (84 proc.) nie wierzy w niezależność Karola Nawrockiego jako prezydenta. To samo podejście widać u osób, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w pierwszej (83 proc.) i drugiej (79 proc.) turze wyborów prezydenckich.

Jak na prezydencką przyszłość Karola Nawrockiego patrzą sympatycy Konfederacji? W tej grupie wyniki nie są już tak jednoznaczne. 37 proc. tej grupy respondentów wierzy w niezależność następcy Andrzeja Dudy, a przeciwnego zdania jest 44 proc.

Wśród badanych, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich oddali głos na Sławomira Mentzena, jest 35 proc. wierzących w niezależność Karola Nawrockiego i 40 proc. osób przeciwnego zdania.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).