​Nowa odsłona sporu między marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym a ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rosem. W konflikt włączyła się także Nowa Lewica, która odpowiedziała amerykańskiemu dyplomacie, w ostrych słowach krytykując prezydenta USA Donalda Trumpa. "Panie ambasadorze Rose, może to być trudne do przełknięcia, ale to prezydent Donald Trump jest jedyną osobą, która szkodzi stosunkom polsko-amerykańskim" - napisała Nowa Lewica w mediach społecznościowych.

Thomas Rose, Włodzimierz Czarzasty

Iskrą zapalną był wywiad, jakiego Włodzimierz Czarzasty udzielił "The Financial Times". Marszałek Sejmu nie szczędził krytyki pod adresem Donalda Trumpa, stwierdzając, że "Trump to lider chaosu" i "w wielu przypadkach jego zachowanie jest absolutnie irracjonalne". Zarzucił też administracji USA ingerencję w europejskie wybory.

Na słowa marszałka szybko odpowiedział ambasador USA . Tom Rose w serwisie X napisał: "Ten człowiek jest zagrożeniem. Celem jego zapalczywej retoryki obrażającej prezydenta USA Donalda Trumpa może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim i osłabienie własnego kraju".

Dyplomata stwierdził także, że wypowiedzi Czarzastego nie powinny dziwić, określając go jako "skrajnie lewicowego" oraz "byłego komunistycznego aparatczyka".

Nowa Lewica odpowiada

Na wpis ambasadora odpowiedziała Nowa Lewica, przerzucając odpowiedzialność za napięcia na Donalda Trumpa. W oświadczeniu - opublikowanym w języku angielskim - partia wyliczyła działania byłego prezydenta USA, które jej zdaniem szkodziły relacjom z Polską.

Wśród zarzutów znalazły się m.in. podniesienie ceł do 15 proc., brak szacunku wobec polskich weteranów czy działania prowadzące - według ugrupowania - do wzrostu cen paliw w związku z konfliktem międzynarodowym. Politycy wskazali również na naciski dotyczące porozumienia pokojowego w Ukrainie, które miałoby faworyzować Władimir Putin.

"Panie ambasadorze Rose, może to być trudne do przełknięcia, ale to prezydent Donald Trump jest jedyną osobą, która szkodzi stosunkom polsko-amerykańskim" - napisała Nowa Lewica w oświadczeniu.

"Polska i Stany Zjednoczone są sojusznikami, ale prawdziwa przyjaźń wymaga również mówienia o tych trudnych prawdach" - podkreślono w oświadczeniu.