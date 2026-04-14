Nowe informacje po tragedii w Cytadeli Laferriere na Haiti. Zatrzymano siedem osób, w tym pięciu policjantów. W sobotę w wyniku wybuchu paniki w tej popularnej wśród turystów historycznej twierdzy zginęło co najmniej 25 osób.

Cytadela Laferriere na Haiti / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mer miasta Milot poinformował, że w sobotę w twierdzy odbywało się wydarzenie organizowane przez lokalnego DJ-a, promowane wcześniej na TikToku. Dlaczego doszło do tragedii?

Na Haiti ogłoszono w niedzielę trzydniową żałobę. Początkowo informowano o 30 ofiarach śmiertelnych, ale władze skorygowały bilans, ogłaszając, że zginęło 25 osób.

Oprócz pięciu policjantów w związku z tragedią zatrzymano dwóch pracowników haitańskiego Instytutu Ochrony Dziedzictwa Narodowego, który zarządza Cytadelą - przekazała agencja AP.

Cytadela Laferriere. Panika w słynnej twierdzy

Twierdza, zbudowana na początku XIX wieku na szczycie wzgórza niedaleko miasta Milot na północy Haiti, od 1982 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych kraju.

Panika wybuchła w sobotę przy wejściu na teren obiektu, ale nie jest jasne, co do niej doprowadziło. Sytuację dodatkowo pogorszył ulewny deszcz.

Według danych przytaczanych przez AP rannych zostały dziesiątki osób, a 30 w niedzielę wciąż przebywało w szpitalu.

DJ zapraszał na TikToku. Setki osób na wzgórzu

Mer miasta Milot Wesner Joseph powiedział lokalnej rozgłośni radiowej, że władze dopiero po tragedii ustaliły, iż miejscowy DJ zorganizował tam w sobotę wydarzenie, na które zapraszał ludzi za pośrednictwem platformy TikTok.

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak przed wydarzeniem setki młodych osób wspinają na wzgórze. Niektórzy wjeżdżali konno - podała AP.

Haiti, zmagające się z powszechną przemocą gangów, było miejscem wielu katastrof w ostatnich latach, m.in. eksplozji zbiornika paliwa w 2024 roku, w której zginęły 24 osoby, podobnego wypadku w 2021 roku, gdy zginęło 90 osób oraz w tym samym roku trzęsienia ziemi, w którym życie straciło ok. 2 tys. osób.