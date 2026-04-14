Ponad połowa Polaków opowiada się za wprowadzeniem obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM przez Opinia24. Wyniki badania pokazują, że poparcie dla tego pomysłu jest szczególnie wysokie wśród osób z wyższym wykształceniem oraz wyborców niektórych ugrupowań politycznych. Przeciwnicy tej inicjatywy to głównie trzydziestolatkowie oraz sympatycy prawicowych partii.

Minister edukacji Barbara Nowacka, premier Donald Tusk / Wojciech Olkusnik/ / East News

Z najnowszego badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM wynika, że 56 proc. Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej jako przedmiotu w szkołach. Zdecydowane poparcie dla tego rozwiązania wyraziło 30 proc. respondentów, natomiast kolejne 26 proc. zadeklarowało raczej pozytywną opinię. Wyniki te pokazują, że temat zdrowia i profilaktyki cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym, a edukacja w tym zakresie jest postrzegana jako ważny element szkolnego programu nauczania.

Kto popiera, a kto jest przeciwny?

Analiza wyników sondażu wskazuje, że poparcie dla obowiązkowej edukacji zdrowotnej jest szczególnie wysokie wśród osób z wyższym wykształceniem oraz wyborców Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Partii Razem.

Z drugiej strony, przeciwnikami tego rozwiązania są najczęściej osoby w wieku od 30-39 lat oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Wśród nich łącznie 25 proc. badanych wyraziło negatywną opinię - 12 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 13 proc. "zdecydowanie nie". Warto również zauważyć, że aż 19 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Edukacja zdrowotna - potrzeba czy zbędny przedmiot?

Minister edukacji Barbara Nowacka w czwartek, 9 kwietnia, zapowiedziała, że od września tego roku edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej.

Dyskusja na temat wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach trwa od lat. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że wiedza na temat zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, higieny czy pierwszej pomocy powinna być przekazywana dzieciom i młodzieży w sposób systematyczny i profesjonalny. Przeciwnicy natomiast obawiają się nadmiernego obciążenia programów nauczania oraz wątpliwości co do skuteczności takiego przedmiotu.

Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Ankietowani odpowiadali na pytania w ramach wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).