Wypowiedź marszałka Sejmu dla "Financial Times", w której nazwał prezydenta USA Donalda Trumpa "liderem chaosu", wywołała do odpowiedzi ambasadora USA w Polsce. Tom Rose ostro skomentował słowa polskiego polityka, określając go jako "zagrożenie". To nie pierwszy raz, kiedy Rose krytykuje Włodzimierza Czarzastego. W lutym ogłosił, że ambasada USA w Polsce zrywa wszelkie kontakty z Czarzastym za jego wypowiedzi o Trumpie.

  • Marszałek Sejmu nazwał prezydenta USA Donalda Trumpa "liderem chaosu" w rozmowie cytowanej przez "Financial Times".
  • Ambasador USA w Polsce Tom Rose ostro skrytykował marszałka w mediach społecznościowych, nazywając go "zagrożeniem".
  • Ambasador zarzucił marszałkowi, że jego wypowiedzi mogą zaszkodzić stosunkom amerykańsko-polskim i osłabić Polskę.
Wszystko zaczęło się od artykułu opublikowanego w brytyjskim dzienniku "Financial Times". Marszałek Sejmu nazwał w nim prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa "liderem chaosu". Słowa te szybko obiegły media i wywołały szeroką dyskusję zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Ostra reakcja ambasadora USA

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose nie krył oburzenia. W mediach społecznościowych napisał: "Ten człowiek jest zagrożeniem". Dodał również, że celem "zapalczywej retoryki" marszałka, obrażającej prezydenta USA, może być jedynie zaszkodzenie relacjom amerykańsko-polskim oraz osłabienie własnego kraju.

Reakcje polskich polityków

O komentarz w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski poprosił Tomasza Trelę z Lewicy. Na pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty ma poparcie MSZ, Trela odpowiedział, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie widzę w wypowiedziach marszałka czegoś złego czy obraźliwego - dodał Trela.

Z kolei europoseł KO Dariusz Joński powiedział naszemu dziennikarzowi, że należy ważyć swoje słowa. Im wyższa funkcja, tym słowo waży dużo więcej, więc warto ważyć każde słowo, no chyba że zamysł jest właśnie taki, żeby one wybrzmiały - powiedział Joński.

Spięcie na linii Czarzasty-Rose

Początkiem lutego ambasador Rose ogłosił natychmiastowe zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja ta była reakcją na wypowiedzi marszałka, które amerykański dyplomata określił jako "oburzające" i wymierzone w prezydenta USA Donalda Trumpa.

Czarzasty zapowiadał w lutym m.in. że nie poprze żadne wniosku o Nobla dla prezydenta USA. Argumentował, że Trump nie zasługuje na pokojowego Nobla, bo destabilizuje sytuację w organizacjach międzynarodowych, reprezentuje politykę siły i prowadzi politykę transakcyjną.

Z kolei Rose podkreślał, że nie pozwoli, by ktokolwiek okazywał brak szacunku wobec Trumpa, którego określił jako osobę zasłużoną dla Polski i narodu polskiego.

