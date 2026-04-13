Wypowiedź marszałka Sejmu dla "Financial Times", w której nazwał prezydenta USA Donalda Trumpa "liderem chaosu", wywołała do odpowiedzi ambasadora USA w Polsce. Tom Rose ostro skomentował słowa polskiego polityka, określając go jako "zagrożenie". To nie pierwszy raz, kiedy Rose krytykuje Włodzimierza Czarzastego. W lutym ogłosił, że ambasada USA w Polsce zrywa wszelkie kontakty z Czarzastym za jego wypowiedzi o Trumpie.
- Marszałek Sejmu nazwał prezydenta USA Donalda Trumpa "liderem chaosu" w rozmowie cytowanej przez "Financial Times".
- Ambasador USA w Polsce Tom Rose ostro skrytykował marszałka w mediach społecznościowych, nazywając go "zagrożeniem".
- Ambasador zarzucił marszałkowi, że jego wypowiedzi mogą zaszkodzić stosunkom amerykańsko-polskim i osłabić Polskę.
Wszystko zaczęło się od artykułu opublikowanego w brytyjskim dzienniku "Financial Times". Marszałek Sejmu nazwał w nim prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa "liderem chaosu". Słowa te szybko obiegły media i wywołały szeroką dyskusję zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose nie krył oburzenia. W mediach społecznościowych napisał: "Ten człowiek jest zagrożeniem". Dodał również, że celem "zapalczywej retoryki" marszałka, obrażającej prezydenta USA, może być jedynie zaszkodzenie relacjom amerykańsko-polskim oraz osłabienie własnego kraju.