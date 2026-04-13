Reakcje polskich polityków

O komentarz w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski poprosił Tomasza Trelę z Lewicy. Na pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty ma poparcie MSZ, Trela odpowiedział, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie widzę w wypowiedziach marszałka czegoś złego czy obraźliwego - dodał Trela.

Z kolei europoseł KO Dariusz Joński powiedział naszemu dziennikarzowi, że należy ważyć swoje słowa. Im wyższa funkcja, tym słowo waży dużo więcej, więc warto ważyć każde słowo, no chyba że zamysł jest właśnie taki, żeby one wybrzmiały - powiedział Joński.

Spięcie na linii Czarzasty-Rose

Początkiem lutego ambasador Rose ogłosił natychmiastowe zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym . Decyzja ta była reakcją na wypowiedzi marszałka, które amerykański dyplomata określił jako "oburzające" i wymierzone w prezydenta USA Donalda Trumpa.

Czarzasty zapowiadał w lutym m.in. że nie poprze żadne wniosku o Nobla dla prezydenta USA. Argumentował, że Trump nie zasługuje na pokojowego Nobla, bo destabilizuje sytuację w organizacjach międzynarodowych, reprezentuje politykę siły i prowadzi politykę transakcyjną.

Z kolei Rose podkreślał, że nie pozwoli, by ktokolwiek okazywał brak szacunku wobec Trumpa, którego określił jako osobę zasłużoną dla Polski i narodu polskiego.