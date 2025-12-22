Posłowie PiS zarzucają ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi niedopełnienie obowiązków przy zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Były szef resortu Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego ministra.
- Posłowie PiS zarzucają ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi opóźnienia w ogłaszaniu konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i zapowiadają zawiadomienie prokuratury o niedopełnieniu obowiązków.
- Według PiS, opóźnienia mogą doprowadzić do wstrzymania pomocy dla ofiar przestępstw, a resort miał zlecić kosztowną ocenę wniosków firmie zewnętrznej zamiast swoim urzędnikom.
- Ministerstwo zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a nowe zasady konkursów mają zapewnić większą przejrzystość i rzetelność.
Zbigniew Ziobro poinformował o tym w poniedziałek rano na platformie X, a następnie temat podjęli posłowie PiS podczas konferencji przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Według Ziobry Żurek nie ogłaszał w terminie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, co może doprowadzić do załamania systemu pomocy ofiarom przestępstw. Na koncie Funduszu ma pozostawać ponad 400 mln zł niewykorzystanych środków.