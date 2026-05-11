Wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry może w ogóle nie być - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wczoraj były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości przyznał, że wyjechał z Węgier i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa ustala teraz, czy ktoś pomógł Ziobrze w "ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej".

Wiadomo już, że wbrew wczorajszym zapowiedziom ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka, dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Ziobry. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, takiego wniosku może jednak w ogóle nie być.

Po pierwsze, jak informuje Krzysztof Zasada, prokuratura musi zwrócić się do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym.

Po tym, jak prokuratura otrzyma takie potwierdzenie, główną przeszkodą będzie brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. Dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie postanowienie.

Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych.

MSZ nie planuje na razie wezwania ambasadora USA

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał PAP, że resort zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział Wewiór.

Przypominam, że wcześniej ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała, że Stany Zjednoczony nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. My, jako państwo, ograniczyliśmy (Ziobrze) możliwość wyjazdu ze Strefy Schengen, chociażby poprzez unieważnienie mu paszportów: krajowego i dyplomatycznego. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na nasze bardzo dobre relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi - dodał rzecznik resortu dyplomacji.

Pytany, czy planowane jest wezwanie ambasadora USA w Polsce Toma Rose'a do MSZ, Wewiór powiedział, że obecnie taki krok nie jest planowany.

Zbigniew Ziobro komentatorem politycznym Telewizji Republika

Wczoraj media przekazały, że Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przyznał w niedzielę na antenie Telewizji Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych . Zapewnił, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Telewizja ujawniła też, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA.

Prokuratura Krajowa przekazała dziś, że od wczoraj "prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości". Śledczy zapewniają też, że będą ustalać rzeczywiste miejsce pobytu Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że Ziobro mógł wjechać do USA dzięki wizie dziennikarskiej wystawionej przez Telewizję Republika.