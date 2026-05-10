Według medialnych doniesień Zbigniew Ziobro przeniósł się z Węgier do USA. "Jeżeli faktycznie przebywa w Stanach Zjednoczonych, to w poniedziałek wystąpimy o jego ekstradycję" - poinformował w niedzielę minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

Żurek: W poniedziałek zaczynamy akcję

Rozmawiałem z prokuratorem krajowym, w poniedziałek zaczynamy akcję i jeżeli będzie potwierdzone, że (Zbigniew Ziobro - red.) jest w Stanach Zjednoczonych to wystąpimy o jego ekstradycję - powiedział Żurek w Polsat News.

Minister podkreślił jednocześnie, że w tym momencie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zostanie na stałe w USA.

Wiemy, że pojawił się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, ale to nie oznacza jeszcze, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach - dodał.

Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy mieli już pewne informacje - podkreślił Żurek, dopytywany o to, kiedy można liczyć na oficjalne informacje ws. pobytu Ziobry.

Komunikat Prokuratury Krajowej

"Na chwilę obecną nie dysponujemy danymi potwierdzającymi wyjazd podejrzanego Zbigniewa Ziobry poza strefę Schengen. Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane" - poinformowała Prokuratura Krajowa na platformie X.

We wpisie podkreślono, że niezależnie od miejsca pobytu Ziobry, prokurator wykorzysta - jak to określiła Prokuratura - "wszelkie środki przewidziane prawem polskim i międzynarodowym, aby sprowadzić podejrzanego do Polski i przedstawić mu zarzuty".

Zbigniew Ziobro w USA?

Telewizja Republika poinformowała w niedzielę nieoficjalnie, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Portal i telewizja TVN24 opublikowały zdjęcie otrzymane od widza. Jest na nim - według autora zdjęcia - Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych; miał być tam widziany w sobotę.

Według wPolityce.pl Ziobro wyleciał z Węgier w sobotę - ma amerykańską wizę. Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez samego Ziobrę, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie.