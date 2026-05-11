Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na cmentarzu w Poroninie (Małopolskie). Mężczyzna wpadł do grobowca po tym, jak pod jego ciężarem załamała się betonowa płyta. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które przeprowadziły dramatyczną akcję ewakuacyjną.

/ OSP w Poroninie / Facebook

Jak poinformowali strażacy ochotnicy, do groźnego wypadku doszło w niedzielne popołudnie.

Tuż przed godz. 16.00 do remizy strażackiej w Poroninie przybiegła przerażona kobieta, która poinformowała, że na cmentarzu mężczyzna wpadł do środka grobowca.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji.

Strażacy, wykorzystując drabinę, wydobyli mężczyznę z wnętrza grobowca i udzielili mu pierwszej pomocy.

Po zakończonej akcji ratunkowej poszkodowany został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Uszkodzony grobowiec został odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec kolejnym takim sytuacjom.

Policja wyjaśnia okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia.

