Marcin Romanowski nie przebywa już w mieszkaniu w Budapeszcie, które zajmował od półtora roku. Umowa najmu wygasła z końcem kwietnia; 1 maja mieszkanie było już puste i teraz czeka na nowego lokatora - powiedział przedstawiciel firmy wynajmującej lokal.

Dotychczasowy węgierski rząd Viktora Orbana udzielił Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze ochrony międzynarodowej.

Mieszkanie przy ulicy Szilagyi Dezso położonej naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu jest puste. Przedstawiciel firmy Pd Residence przyznał w rozmowie z PAP, że lokal czeka na nowego mieszkańca.

Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty. Obecnie czeka na nowego najemcę - powiedział pracownik firmy.

Z dokumentów, do których wcześniej dotarły węgierskie media, wynika, że Romanowski mieszkał w lokalu od grudnia 2024 r.

Jeszcze przed zwycięstwem wyborczym premier Węgier Peter Magyar zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.

ENA za Marcinem Romanowskim

Pod rządami Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania; wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie .

Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Zbigniew Ziobro w USA?

Telewizja Republika poinformowała w niedzielę nieoficjalnie, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Portal i telewizja TVN24 opublikowały zdjęcie otrzymane od widza. Jest na nim - według autora zdjęcia - Ziobro na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych; miał być tam widziany w sobotę.

Według wPolityce.pl Ziobro wyleciał z Węgier w sobotę - ma amerykańską wizę. Informacje o pobycie Ziobry w USA nie zostały dotąd potwierdzone przez niego samego, jego pełnomocnika lub polityczne otoczenie. Na portalach społecznościowych sprawa jest komentowana przez polityków.