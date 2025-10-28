"Minister Kosiniak-Kamysz realnie nie steruje tym, co się dzieje w resorcie obrony narodowej" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Śliwka - poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dopytywany o to, czy lider Polskiego Stronnictwa Ludowego jest figurantem na stanowisku szefa MON, odpowiedział: "W znacznej mierze tak".

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził w RMF FM, że resortem obrony steruje "wiceminister Tomczyk wraz z dyrektorami". Jego zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz "nie ma wiedzy w tym zakresie".

Politycy koalicji, która rządzi, opowiadają, że wydajemy 5 procent PKB na obronność. To jest kłamstwo. To są nieprawdziwe dane - grzmiał Śliwka, członek sejmowej komisji obrony narodowej.

"Skompromitowana władza rozmija się z oczekiwaniami Polaków". Śliwka o apelu Tuska

Gość Tomasza Terlikowskiego krytykował też podejście obecnej władzy do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W ubiegłym roku z tego funduszu nie zostało wydane 20 miliardów złotych, a potrzeby są ogromne - alarmował. Obecna ekipa rządząca nie jest w stanie gospodarki wydatkować środków - ocenił.

Odnosząc się do tegorocznych wydatków z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych Śliwka wyliczył, że we wrześniu osiągnęły poziom zaledwie 16 procent.

16 proc. z ponad 70 miliardów zł. Ta ekipa nie zna się na tym i nie potrafi gospodarnie zarządzać tymi środkami - przekonywał.

Wydatki na obronność spadają. Niech Władysław Kosiniak-Kamysz przestanie malować trawę na zielono - apelował gość RMF FM.