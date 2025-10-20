Andrzej Duda, który w sierpniu 2025 roku zakończył swoją drugą kadencję jako prezydent RP, nie zamierza przechodzić na polityczną emeryturę. Jak się okazuje, były prezydent postawił na biznes i dołączył do rady nadzorczej ZEN.com - dynamicznie rozwijającego się fintechu z Rzeszowa, nazywanego przez branżę "polskim Revolutem".

Andrzej Duda / Dawid Wolski / East News

ZEN.com to fintech założony w 2018 roku przez Dawida Rożka, współtwórcę G2A, z siedzibą na Litwie.

Firma działa w blisko 30 krajach i oferuje m.in. karty płatnicze, wymianę walut, konta wielowalutowe oraz płatności internetowe.

Andrzej Duda, były prezydent, dołączył do ZEN.com, by wspierać firmę w kontaktach z międzynarodowymi regulatorami i partnerami strategicznymi.

Duda podkreśla, że chce wykorzystać swoje doświadczenie do rozwoju nowoczesnych technologii finansowych i bezpieczeństwa klientów.

Były prezydent nie planuje powrotu do czynnej polityki, zamierza działać doradczo i nadzorować różne projekty.

Informacje ze świata polityki i ekonomii znajdziecie na rmf24.pl .

ZEN.com to fintech założony w 2018 roku przez Dawida Rożka, znanego również jako współtwórca platformy gamingowej G2A. Spółka ma swoją centralę na Litwie. Działa w niemal 30 krajach.

ZEN.com oferuje karty płatnicze, wymianę walut, konta wielowalutowe i płatności internetowe.

Jak czytamy w komunikacie firmy, Andrzej Duda ma "wspierać firmę w dialogu z międzynarodowymi regulatorami oraz partnerami strategicznymi".

Nowy rozdział po prezydenturze

O swoim nowym zawodowym rozdziale Andrzej Duda opowiedział w rozmowie z "Pulsem Biznesu". Po latach służby publicznej chcę wykorzystywać swoje doświadczenie do wspierania rozwoju technologii i innowacji, które mają realny wpływ na gospodarkę - podkreśla były prezydent.

Andrzej Duda tłumaczy, że decyzja o dołączeniu do ZEN.com wynika z podziwu dla przedsiębiorczości młodego zespołu oraz chęci wspierania innowacyjnych rozwiązań finansowych. Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. Chodzi o zbudowanie intuicyjnego ekosystemu finansowego, który będzie odpowiadał nie tylko młodym klientom, ale także starszym pokoleniom, coraz aktywniejszym cyfrowo - wyjaśnia.

Były prezydent podkreśla również, że zamierza aktywnie dbać o bezpieczeństwo klientów ZEN.com oraz współpracę z regulatorami na rynkach, gdzie firma zdobywa nowe licencje. Zanim zająłem się polityką, specjalizowałem się w prawie administracyjnym i gospodarczym publicznym. To doświadczenie chcę teraz wykorzystać - dodaje Duda.

Plany Andrzeja Dudy na przyszłość

W rozmowie z "Pulsem Biznesu" Andrzej Duda zapewnił, że nie planuje powrotu do czynnej polityki w roli premiera. Moja działalność polityczna zawsze była służbą publiczną, a nie walką o stanowiska - zaznacza. Były prezydent zamierza rozwijać się na dwóch polach: nadzorczym i doradczym, nie wykluczając udziału w kolejnych radach nadzorczych różnych instytucji.

Duda uruchomił również biuro byłego prezydenta w Krakowie, a w planach ma otwarcie podobnej placówki w Warszawie.

Duda dziennikarzem