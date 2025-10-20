Prezydent USA Donald Trump zdementował doniesienia dziennika „Financial Times” na temat jego rozmowy z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Stwierdził, że nie nakłaniał go do oddania Rosjanom całego Donbasu.

Prezydent USA Donald Trump / AARON SCHWARTZ / POOL / PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył doniesieniom, że podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nalegał na przekazanie całego Donbasu Rosji.

Premier Donald Tusk skrytykował rzekome żądania Trumpa, podkreślając, że nie powinno się wywierać presji na Ukrainę w kwestii ustępstw terytorialnych, a nacisk powinien być skierowany na zakończenie agresji Rosji.

W wywiadzie dla Fox News Trump ocenił, że Rosja prawdopodobnie zatrzyma część terytoriów zdobytych podczas inwazji, ale jednocześnie zauważył, iż Putin może być otwarty na zakończenie wojny.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Dziennik "Financial Times" informował, że w czasie rozmowy z ukraińskim przywódcą w Białym Domu prezydent USA Donald Trump "przez cały czas przeklinał". Miał też nalegać, aby Zełenski oddał Putinowi cały Donbas.

Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy - stwierdził Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. Uważam, że powinni po prostu zatrzymać się na liniach frontu, tam, gdzie są (...) Reszta jest bardzo trudna do negocjacji - dodał.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przed Białym Domem / SHAWN THEW / PAP/EPA

Zapytany, co powinno stać się z Donbasem, Trump odparł, że powinien pozostać podzielony tak jak jest.



Myślę, że 78 proc. tego terytorium jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą coś wynegocjować później - ocenił.

Informacja o rzekomych żądaniach Trumpa wywołała wiele politycznych komentarzy. "Nikt z nas nie powinien wywierać presji na Zełenskiego w kwestii ustępstw terytorialnych. Wszyscy powinniśmy naciskać na Rosję, aby zaprzestała agresji" - napisał premier Donald Tusk na platformie X.