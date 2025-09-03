"Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów" - napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski.
Były prezydent Andrzej Duda rozpoczyna nowy etap zawodowy. Krzysztof Stanowski poinformował na platformie X, że Duda dołączył do zespołu Kanału Zero.
"Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie. Premiera 15 września" - napisał Stanowski.