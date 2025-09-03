Sam były prezydent nie kryje, że po zakończeniu kadencji nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej. Jak mówił w jednym z wywiadów, ma 53 lata i dużo energii w sobie, więc nie przechodzi na emeryturę.

Planuje wspierać obóz patriotyczny i nie wyklucza stworzenia własnego ruchu lub partii. Swoją dziesięcioletnią prezydenturę ocenił na "piątkę" w sześciostopniowej skali. Podczas mojej prezydentury polskie sprawy były prowadzone dobrze. Większości moich wyborców żyje się lepiej niż wtedy, gdy zaczynałem pierwszą kadencję - mówił na antenie Polsat News.

Andrzej Duda zaczyna nowe życie w Krakowie

Po wyprowadzce z Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wraz z żoną Agatą przeprowadzili się do Krakowa. Para zamieszkała w 132-metrowym apartamencie w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym na Prądniku Białym. Mieszkanie obejmuje salon z aneksem kuchennym, trzy sypialnie, dwie łazienki i taras. Wnętrza zostały urządzone we współpracy z architektką.

Nie potrzebujemy pałacu. Zależało nam na wygodnym mieszkaniu, gdzie będziemy mogli spokojnie żyć, spacerować po Krakowie, spotykać się z rodziną i przyjaciółmi - miała powiedzieć znajomym Agata Duda, cytowana przez "Super Express".

Apartament jest częścią kameralnego, dwupiętrowego budynku z podziemnym garażem i dodatkowym miejscem postojowym. Osiedle jest strzeżone, a z wyższych pięter roztacza się widok na panoramę Krakowa.