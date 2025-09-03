"Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów" - napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski.

Były prezydent Andrzej Duda rozpoczyna nowy etap zawodowy. Krzysztof Stanowski poinformował na platformie X, że Duda dołączył do zespołu Kanału Zero.

"Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie. Premiera 15 września" - napisał Stanowski.

Sam były prezydent nie kryje, że po zakończeniu kadencji nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej. Jak mówił w jednym z wywiadów, ma 53 lata i dużo energii w sobie, więc nie przechodzi na emeryturę.

Planuje wspierać obóz patriotyczny i nie wyklucza stworzenia własnego ruchu lub partii. Swoją dziesięcioletnią prezydenturę ocenił na "piątkę" w sześciostopniowej skali. Podczas mojej prezydentury polskie sprawy były prowadzone dobrze. Większości moich wyborców żyje się lepiej niż wtedy, gdy zaczynałem pierwszą kadencję - mówił na antenie Polsat News.

Andrzej Duda zaczyna nowe życie w Krakowie

Po wyprowadzce z Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda wraz z żoną Agatą przeprowadzili się do Krakowa. Para zamieszkała w 132-metrowym apartamencie w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym na Prądniku Białym. Mieszkanie obejmuje salon z aneksem kuchennym, trzy sypialnie, dwie łazienki i taras. Wnętrza zostały urządzone we współpracy z architektką.

Nie potrzebujemy pałacu. Zależało nam na wygodnym mieszkaniu, gdzie będziemy mogli spokojnie żyć, spacerować po Krakowie, spotykać się z rodziną i przyjaciółmi - miała powiedzieć znajomym Agata Duda, cytowana przez "Super Express".

Apartament jest częścią kameralnego, dwupiętrowego budynku z podziemnym garażem i dodatkowym miejscem postojowym. Osiedle jest strzeżone, a z wyższych pięter roztacza się widok na panoramę Krakowa.