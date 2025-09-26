Zdecydowana większość Polaków nie wierzy, że Andrzej Duda odegra jeszcze ważną rolę w krajowej polityce - wynika z najnowszego sondażu SW Research. Szczególnie sceptyczne są kobiety, które częściej niż mężczyźni nie widzą dla byłego prezydenta miejsca w politycznej pierwszej lidze.

6 sierpnia 2025 roku Andrzeja Dudę na stanowisku prezydenta zastąpił Karol Nawrocki. / Paweł Wodzyński / East News

Sondaż: Polacy nie wierzą w polityczną przyszłość Andrzeja Dudy

Zaledwie kilka tygodni po zakończeniu drugiej kadencji Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta Polski, agencja SW Research przeprowadziła na zlecenie Onetu badanie opinii publicznej na temat jego przyszłości politycznej. Wyniki są jednoznaczne - aż 59,9 proc. ankietowanych nie widzi dla byłego prezydenta szans na odegranie znaczącej roli w polskiej polityce. Tylko 16,8 proc. respondentów uważa, że Duda może jeszcze powrócić na polityczne salony, a niemal co czwarty Polak (23,3 proc.) nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Kobiety bardziej sceptyczne wobec Dudy

Analiza wyników sondażu pokazuje wyraźne różnice w postrzeganiu przyszłości Andrzeja Dudy w zależności od płci respondentów. Aż 61,3 proc. kobiet nie wierzy, że były prezydent ma szansę na ponowną karierę polityczną. Wśród mężczyzn odsetek ten jest nieco niższy i wynosi 58,4 proc. Optymizm wobec politycznych perspektyw Dudy przejawia jedynie 12,5 proc. kobiet i 21,6 proc. mężczyzn. Co ciekawe, aż 26,2 proc. kobiet i 20,1 proc. mężczyzn nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-24 września 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 846 dorosłych osób. Ankiety realizowano metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

"Zawsze będę do dyspozycji RP"

Przypomnijmy, że Andrzej Duda już podczas końcówki swojej kadencji był pytany o plany na przyszłość. W maju 2025 roku deklarował, że zamierza pozostać do dyspozycji Rzeczypospolitej i służyć Polsce, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednak wyniki najnowszego sondażu pokazują, że społeczne oczekiwania wobec jego dalszej aktywności politycznej są bardzo ograniczone.