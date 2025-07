Komentarz, który Kaczyński napisał w piątek wieczorem, nawiązuje do słów skrajnie prawicowego europosła Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej wypowiedzianych w czwartek rano.

Braun, który - przypomnijmy - uzyskał 6,34 proc. głosów w wyborach prezydenckich, co przekłada się na ponad milion głosów wyborców, dokładnie 1 242 917 - był gościem w jednej z audycji radiowych, stwierdził, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake".

Natychmiastowa reakcja dyrektora Muzeum Auschwitz, prokuratury, premiera

Jeszcze tego samego dnia, w którym padły te szokujące słowa , odniósł się do nich m.in. dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr Cywiński oraz premier Donald Tusk.

"To wypowiedź niegodna nie tylko osoby publicznej – w tym przypadku osoby sprawującej mandat posła do Parlamentu Europejskiego. To po prostu wypowiedź haniebna. Dla takich słów nie może być miejsca w przestrzeni politycznej, medialnej, czy społecznej (...). Podkreślamy z całą mocą: negowanie faktu istnienia komór gazowych jest nie tylko przejawem antysemityzmu i ideologii nienawiści – w Polsce jest również przestępstwem. W tej kwestii zostanie niezwłocznie skierowane zawiadomienie do prokuratury" - napisał dr Piotr Cywiński.

To jest hańba. Musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi twarzami, z takimi ludźmi, z takimi działaniami - powiedział Donald Tusk, wracając z Rzymu, z czwartkowej konferencji dotyczącej Ukrainy.

Skandaliczną sprawę skomentował też w piątkowej Porannej rozmowie w RMF FM minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski .