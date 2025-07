Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas podkreślił, że słowa Brauna o fejkowych komorach gazowych "są złe i rodzą Zło". "Nie wolno wobec nich milczeć i nie wolno ich lekceważyć" - zaapelował.

"Dołączam się do prośby abp. Kupnego, by zostały odwołane i by pojawiło się słowo: przepraszam" - dodał hierarcha na portalu X.

"Nie możemy wobec tego przejść obojętnie"

Wspomniany abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, napisał, że "negowanie zbrodni przeprowadzonej w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu to najczystsze kłamstwo, które nie przystoi nikomu, a szczególnie nie powinno pojawiać się w opinii publicznej z ust polityka, reprezentującego nasz kraj na arenie międzynarodowej".

"Nie tylko nie zgadzam się z Grzegorzem Braunem, ale proszę go w miłości Chrystusowej - także w imieniu społeczności katolickiej, której czuje się częścią - o odwołanie tych nieprzyzwoitych i bolesnych słów" - stwierdził. Ocenił też, że wypowiedź europosła "niszczy godność drugiego człowieka, w obronie której zawsze stoi Bóg". "Nie możemy wobec tego przejść obojętnie" - podsumował hierarcha.

"Słowa Brauna podważają pracę rotmistrza Pileckiego"

W czwartek w związku ze słowami Brauna zawiadomienie do prokuratury złożyła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Nie możemy dłużej pozwalać na bezkarność tego człowieka, który popełnia przestępstwo za przestępstwem - podkreślała.