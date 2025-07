"Skandaliczna i zakłamana wypowiedź Grzegorza Brauna, w której zaprzecza on istnieniu komór gazowych w obozie Auschwitz, to nie tylko akt negacjonizmu – przestępstwa ściganego w świetle polskiego prawa. To także akt znieważenia pamięci ofiar (...)" - oświadczył w czwartek dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Dr Piotr Cywiński odniósł się w ten sposób do wstrząsających i haniebnych słów europosła. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście poinformowała, że zajmie się sprawą.

Oświadczenia - zarówno prokuratury, jak i muzeum - oraz szczegóły sprawy można znaleźć poniżej. Prokuratura oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau sprawujące pieczę nad miejscem pamięci - byłym niemieckim nazistowski obozem koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz, który był "fabryką" przemysłowej zbrodni, gdzie zamordowano ok. 1,1 miliona ludzi - stanowczo reagują na skandaliczne słowa Grzegorza Brauna. Europoseł z Konfederacji Korony Polskiej - który, przypomnijmy, uzyskał 6,34 proc. głosów w wyborach prezydenckich, co przekłada się na ponad milion głosów wyborców, dokładnie 1 242 917 - powiedział w czwartek rano w jednej z audycji radiowych, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake". Czyn zagrożony karą do 3 lat więzienia. Prokuratura zajmuje się sprawą Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ poinformowała, że "prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz". Jest to czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. "Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom (...) podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3" - brzmi jego zapis. "Antysemityzm, fałsz, nienawiść". Reakcja dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau Oświadczenie wydał też dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr Cywiński. "Wypowiedź Grzegorza Brauna stanowi jawne zanegowanie prawdy historycznej i wprowadzenia do debaty publicznej manipulacji opartej na antysemityzmie, fałszu i nienawiści (...). To wypowiedź niegodna nie tylko osoby publicznej – w tym przypadku osoby sprawującej mandat posła do Parlamentu Europejskiego. To po prostu wypowiedź haniebna. Dla takich słów nie może być miejsca w przestrzeni politycznej, medialnej, czy społecznej (...). Podkreślamy z całą mocą: negowanie faktu istnienia komór gazowych jest nie tylko przejawem antysemityzmu i ideologii nienawiści – w Polsce jest również przestępstwem. W tej kwestii zostanie niezwłocznie skierowane zawiadomienie do prokuratury" - napisał dr Piotr Cywiński.