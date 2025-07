Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Porannej rozmowie w RMF FM skomentował skandaliczne zachowanie prawicowego europosła Grzegorza Brauna. Szef polskiej dyplomacji nie przebierał w słowach. "Wykonuje robotę, która jest dla Polski zła. Za każdym razem, jak Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę" - powiedział Sikorski, czym nawiązał do antysemickich wypowiedzi Brauna. Zasugerował też, że gdyby Grzegorz Braun był rosyjski agentem, "to nie mógłby lepiej wykonywać zadania".

Sikorski o relacjach z Rosją. "Lepiej żyć w zgodzie z sąsiadami"

Radosław Sikorski w Porannej rozmowie odniósł się do kwestii relacji polsko-rosyjskich. Był pytany o to, czy rzeczywiście Rosja jest naszym wrogiem. Myśmy sobie tego nie życzyli. Lepiej żyć w zgodzie z sąsiadami, ale jeśli sąsiad napada na innego sąsiada, który jest z nami blisko, to ma swoje konsekwencje - stwierdził.

Podkreślił, że "jeśli Rosja szpieguje, przysyła tutaj podpalaczy, grozi nam, w tym bronią atomową, to Rosja zdecydowała się, że jest wrogiem Zachodu".

Prowadzi też u siebie faszyzującą, imperialną narracje - tak przyucza całe swoje społeczeństwo do agresji, więc mamy powody, żeby się Rosji bać - ocenił.

Radosław Sikorski komentuje zachowanie Grzegorza Brauna. Dyplomata nie gryzie się w język

Szef polskiej dyplomacji odniósł się też do skandalicznego zachowania skrajnie prawicowego europosła Grzegorza Brauna, który podczas czwartkowej rozmowy w radio Wnet kwestionował zbrodnie nazistowskie popełniane w KL Auschwitz. Po jego słowach prowadzący audycję zdecydował się zakończyć rozmowę z Braunem, który był wówczas w Jedwabnem podczas rocznicy zbrodni z 10 lipca 1941 r., gdzie domagał się ekshumacji ofiar "dla dobra Polski i świata".

Wykonuje robotę (Grzegorz Braun - red.) która jest dla Polski zła - wskazał minister spraw zagranicznych.

Zwrócił uwagę na to, że "za każdym razem, gdy Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę". W ten sposób Radosław Sikorski nawiązał do antysemickich wypowiedzi Brauna. Dopytywany w Porannej rozmowie w RMF FM, czy polityk jest rosyjskim szpiegiem, zasugerował też, że "gdyby był, to nie mógłby lepiej wykonywać zadania".

Trump zaostrza kurs na Rosję? Sikorski: to miłe

Radosław Sikorski komentował także najnowsze zapowiedzi Donalda Trumpa wobec Rosji. Amerykański przywódca zapowiedział, że w poniedziałek, 14 lipca, ogłosi ważny komunikat w tej sprawie. Podkreślał też, że "jest rozczarowany postawą Kremla".

To miłe że prezydent USA zaczyna mówić to, co przywódcy europejscy mu mówią od sześciu miesięcy, ale faktycznym testem będzie to, czy Stany Zjednoczone uchwalą nowy pakiet sankcji (na Rosję - red.) - ocenił szef MSZ.

Radosław Sikorski / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

