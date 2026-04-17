Nowa biografia Roberta F. Kennedy'ego Jr. ujawnia nieznane dotąd, kontrowersyjne epizody z życia obecnego amerykańskiego sekretarza zdrowia. Wśród nich znalazł się opis incydentu z 2001 roku, kiedy to polityk odciął genitalia potrąconemu szopowi na poboczu nowojorskiej autostrady.

Robert F. Kennedy Jr. / FRANCIS CHUNG / POOL / PAP/EPA

Nowa biografia Roberta F. Kennedy’ego Jr. ujawnia kontrowersyjne epizody z jego życia, m.in. incydent z odcięciem genitaliów potrąconemu szopowi.

Nie był to jedyny przypadek, gdy amerykański sekretarz zdrowia wykazywał nietypowe zainteresowanie martwymi zwierzętami.

Wydana w tym tygodniu książka "RFK Jr: The Fall and Rise" autorstwa Isabel Vincent rzuca nowe światło na życie i osobowość Roberta F. Kennedy'ego Jr. - informuje brytyjski "Guardian".

W biografii wspomniano m.in. o incydencie z 11 listopada 2001 roku, kiedy amerykański sekretarz zdrowia - co zapisał wówczas w dzienniku - zatrzymał samochód na autostradzie I-684 w stanie Nowy Jork, by odciąć penisa potrąconemu szopowi. W tym czasie jego dzieci czekały w aucie.

"Stałem przed zaparkowanym samochodem na I-684, odcinając penisa potrąconemu szopowi, myśląc o tym, jak dziwni okazali się niektórzy członkowie mojej rodziny" - napisał Kennedy w swoim dzienniku. Jak wyjaśniła autorka książki w rozmowie z magazynem "People", polityk zabrał narządy zwierzęcia, by "zbadać je później".

Fascynacja martwymi zwierzętami

Nie był to jedyny przypadek, gdy Robert F. Kennedy Jr. wykazywał nietypowe zainteresowanie martwymi zwierzętami. W książce przytoczono relację dziennikarza, który podróżował z politykiem po Long Island w 2001 roku. Kennedy miał wtedy wyrazić chęć zabrania kilku martwych mew do swojej kolekcji czaszek, jednak napięty harmonogram uniemożliwił mu realizację tego zamiaru.

Są także inne historie związane z niecodziennym podejściem Kennedy'ego do zwierząt. Niegdyś ujawniono, że amerykański sekretarz zdrowia odciął piłą mechaniczną głowę martwemu wielorybowi wyrzuconemu na brzeg i przymocował ją do dachu swojego samochodu. Innym razem Kennedy przyznał się do porzucenia martwego niedźwiadka w nowojorskim Central Parku, próbując upozorować, że zwierzę zostało zabite przez rowerzystę.