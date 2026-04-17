Rafał Bochenek w Porannej rozmowie w RMF FM poinformował o utworzeniu Rady Eksperckiej, która ma być przestrzenią dla posłów zaangażowanych w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. "Idziemy do przodu. To pewna kompromisowa oferta naszego kierownictwa" - mówił poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. "Była taka koncepcja, nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to: chcieliśmy, żeby to stowarzyszenie było pewnym wsparciem dla naszego środowiska politycznego, natomiast zgodnie ze statutem i regulacjami (...) ta inicjatywa - i zostało to wczoraj jasno powiedziane - nie może być budowana na bazie członków PiS".
Mateusz Morawiecki utworzył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Bochenek, inicjatywa nie była konsultowana z zarządzem PiS. Wielu posłów, którzy przystąpili do stowarzyszenia Morawieckiego, nie wiedziała, że jest ono nielegalne. Czy czekają ich konsekwencje?
Nie chcę tutaj siać jakichś gróźb, bo tak nie jest. W tym stowarzyszeniu są również nasi przyjaciele, koledzy i koleżanki, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje. I gdyby ktokolwiek chciał tutaj wyciągać jakieś radykalne konsekwencje, to pewnie zapadłyby one wczoraj - podkreślał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.