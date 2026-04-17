Rafał Bochenek w Porannej rozmowie w RMF FM poinformował o utworzeniu Rady Eksperckiej, która ma być przestrzenią dla posłów zaangażowanych w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. "Idziemy do przodu. To pewna kompromisowa oferta naszego kierownictwa" - mówił poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. "Była taka koncepcja, nie powinienem o tym mówić, ale ujawnię to: chcieliśmy, żeby to stowarzyszenie było pewnym wsparciem dla naszego środowiska politycznego, natomiast zgodnie ze statutem i regulacjami (...) ta inicjatywa - i zostało to wczoraj jasno powiedziane - nie może być budowana na bazie członków PiS".

Mateusz Morawiecki utworzył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Bochenek, inicjatywa nie była konsultowana z zarządzem PiS. Wielu posłów, którzy przystąpili do stowarzyszenia Morawieckiego, nie wiedziała, że jest ono nielegalne. Czy czekają ich konsekwencje?

Nie chcę tutaj siać jakichś gróźb, bo tak nie jest. W tym stowarzyszeniu są również nasi przyjaciele, koledzy i koleżanki, z którymi bardzo dobrze nam się współpracuje. I gdyby ktokolwiek chciał tutaj wyciągać jakieś radykalne konsekwencje, to pewnie zapadłyby one wczoraj - podkreślał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Rozumiemy, że jest wola stworzenia pewnej przestrzeni, stąd inicjatywa Rady Eksperckiej. Liczymy na to, że ci parlamentarzyści (ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego) i inni będą chcieli zaangażować się w to ciało - dodawał Bochenek.

Zaznaczał jednocześnie, że istnieje statut Prawa i Sprawiedliwości i złamanie go wiąże się z określonymi konsekwencjami dyscyplinarnymi. To obowiązuje wszystkich - powiedział.

Rafał Bochenek o spotkaniu PiS

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zdradził, że czwartkowe spotkanie najwyższych władz partii w sprawie nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego było "spokojne, merytoryczne, bez zapalczywości".

Każdy przedstawiał swoje argumenty, które można było wzajemnie skonfrontować. To była dobra rozmowa, która pokazuje, że jest wola współpracy. To cieszy - mówił Bochenek w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nie chciał komentować ani wpisu Przemysława Czarnka o zdradzie, ani plotki, że Mateusz Morawiecki miał publicznie wystąpić z kandydatem PiS na premiera.

Są różne emocje po prawej stronie, są politycy, którzy mówili publicznie, że byliby skłonni usiąść do stołu z Donaldem Tuskiem. Na szczęście w PiS takich polityków nie ma - komentował.

"Z panem Mejzą była rozmowa"

Tomasz Terlikowski rozmawiał również z Rafałem Bochenkiem na temat Łukaza Mejzy, który unika kary za pirackie ekscesy. Mimo zrzeczenia się immunitetu poseł PiS nie przestaje utrudniać Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego procesu ukarania go mandatami za 9 wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary. Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk nie odbiera korespondencji z instytucji, co uniemożliwia skierowanie do sądu wniosków o orzeczenie kar.

Z panem posłem Łukaszem Mejzą była rozmowa. Szef naszego klubu, pan Mariusz Błaszczak, odbył z nim rozmowę dyscyplinującą w ostatnich dniach. Pan poseł Mejza zreflektował się, powiedział, że będzie już zwracał uwagę na to, jak jeździ - komentował Bochenek. 

Podreślał, że nie rozumie, dlaczego media zajmują się wykroczeniami posła Prawa i Sprawiedliwości.

W ogóle dziwię się, że robi się z tego ogólnopolską aferę. Poseł popełnił wykroczenie, nie powinno się łamać przepisów drogowych, nie pochwalamy tego i uważamy, że mandaty powinny być płacone. Posłowie nie powinni zasłaniać się immunitetem, ten mandat został uiszczony. Są jakieś kolejne, to zapewne w najbliższym czasie pan poseł Mejza je uiści - tak wynika z rozmowy z przewodniczącym Błaszczakiem. Formalnie pan Mejza nie jest członkiem PiS. Natomiast z zapłaconego mandatu robi się wielką burzę, a jak jest temat pedofilii w Kłodzku, wykorzystywania dzieci przez działaczy i ludzi Platformy Obywatelskiej, to jest hasło: tylko nie mów nikomu - dodawał.

Prowadzący Tomasz Terlikowski jasno zaznaczył, że osoby zamieszane w aferę pedofilską w Kłodzku zostały skazane.

