Są różne emocje po prawej stronie, są politycy, którzy mówili publicznie, że byliby skłonni usiąść do stołu z Donaldem Tuskiem. Na szczęście w PiS takich polityków nie ma - komentował.

"Z panem Mejzą była rozmowa"

Tomasz Terlikowski rozmawiał również z Rafałem Bochenkiem na temat Łukaza Mejzy, który unika kary za pirackie ekscesy . Mimo zrzeczenia się immunitetu poseł PiS nie przestaje utrudniać Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego procesu ukarania go mandatami za 9 wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary. Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk nie odbiera korespondencji z instytucji, co uniemożliwia skierowanie do sądu wniosków o orzeczenie kar.

Z panem posłem Łukaszem Mejzą była rozmowa. Szef naszego klubu, pan Mariusz Błaszczak, odbył z nim rozmowę dyscyplinującą w ostatnich dniach. Pan poseł Mejza zreflektował się, powiedział, że będzie już zwracał uwagę na to, jak jeździ - komentował Bochenek.

Podreślał, że nie rozumie, dlaczego media zajmują się wykroczeniami posła Prawa i Sprawiedliwości.

W ogóle dziwię się, że robi się z tego ogólnopolską aferę. Poseł popełnił wykroczenie, nie powinno się łamać przepisów drogowych, nie pochwalamy tego i uważamy, że mandaty powinny być płacone. Posłowie nie powinni zasłaniać się immunitetem, ten mandat został uiszczony. Są jakieś kolejne, to zapewne w najbliższym czasie pan poseł Mejza je uiści - tak wynika z rozmowy z przewodniczącym Błaszczakiem. Formalnie pan Mejza nie jest członkiem PiS. Natomiast z zapłaconego mandatu robi się wielką burzę, a jak jest temat pedofilii w Kłodzku, wykorzystywania dzieci przez działaczy i ludzi Platformy Obywatelskiej, to jest hasło: tylko nie mów nikomu - dodawał.