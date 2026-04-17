Gorący poranek na Wiejskiej. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wykluczył z obrad dwóch posłów PiS - Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. Wcześniej parlamentarzyści wnieśli na salę obrad transparenty nawiązujące do afery pedofilskiej w Kłodzku.

Posłowie prezentują baner na sali plenarnej Sejmu / Tomasz Gzell / PAP

Posłowie PiS Dariusz Matecki i Michał Woś wnieśli na dzisiejsze obrady Sejmu transparenty, na których widniały zdjęcia Donalda Tuska i wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej z Kamilą L., byłą działaczką Koalicji Obywatelskiej w Kłodzku skazaną w związku z aferą pedofilską. Na transparentach widniał napis "Tylko nie mów nikomu". Nawiązywał do tytułu filmu braci Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele katolickim.

Zamieszanie w Sejmie

Zamieszanie na sali sejmowej / Tomasz Gzell / PAP

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty próbował przywołać do porządku posłów Mateckiego i Wosia. Podkreślał, że zakłócają obrady Sejmu. Ponieważ parlamentarzyści nie reagowali, zostali wykluczeni z posiedzenia. W sali obrad rozległy się także okrzyki "Precz z komuną".

Z mównicy sejmowej padały mocne słowa. Macie czelność przychodzić tu z jakimiś billboardami. Czy wy jesteście poważni. Powinniście siedzieć w więzieniu - mówił Tomasz Trela z Lewicy.

Marszałek Sejmu zarządził krótką przerwę w obradach. Podczas niej posłowie PO, w tym Sławomir Nitras, próbowali wyrwać Mateckiemu transparent z rąk.

Kamila L. skazana na 6,5 roku pozbawienia wolności

19 marca Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał na 6,5 roku pozbawienia wolności 41-letnią Kamilę L. (byłą działaczkę PO w Kłodzku), która nie udzieliła pomocy małoletniej doświadczającej przemocy seksualnej. Kobieta odpowiadała też za znęcanie się nad zwierzętami - była świadkiem czynów o charakterze zoofilskim, których sprawcą był jej mąż. Wcześniej za te i inne przestępstwa, m.in. o charakterze zoofilskim, 45-letni mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia.