Wszystkie psy i koty muszą być zaczipowane - zakłada przyjęta przez Sejm ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Obowiązek będzie dotyczył zarówno psów i kotów, które są w schroniskach, jak i tych, które mają właścicieli. Dane z krajowej bazy będą widoczne w mObywatelu.

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Krajowa baza zaczipowanych psów i kotów

Za uchwaleniem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów wraz z poprawkami zagłosowało 245 posłów, 22 przeciw, a 171 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą powstanie krajowa baza zaczipowanych psów i kotów. Za stworzenie i prowadzenie rejestru ma odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Ustawa wprowadza też obowiązek czipowania wszystkich psów i kotów mających właścicieli. Dobrowolne dla gmin ma być natomiast czipowanie kotów żyjących na wolności. Proponowane przepisy przewidują też obowiązkowe czipowanie wszystkich kotów i psów w schroniskach, a także w domach tymczasowych prowadzonych przez organizacje prozwierzęce.

Co grozi właścicielowi, jeśli nie zaczipuje psa lub kota?

Koszt oznakowania chipem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w rejestrze wyniosą do 50 zł za każdą z usług. Opłaty mają być pobierane przez lekarzy weterynarii. Właściciel, który nie zaczipuje psa lub kota, może zostać ukarany grzywną od 20 zł do 5 tys. zł.

Dostęp do danych w KROPiK ma zostać udostępniony właścicielom psów i kotów przez aplikację mObywatel. Tam możliwe ma być również uzyskanie przypomnienia o zbliżającym się terminie szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Przed uchwaleniem ustawy posłowie przyjęli poprawki do ustawy, które w środę zaopiniowała Komisja Nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt.

Wśród nich propozycję wprowadzającą maksymalny termin 14 dni na odebranie zwierzęcia ze schroniska lub z domu tymczasowego, po którym zostanie zawiadomiona policja o porzuceniu zwierzęcia.

Ponadto posłowie wprowadzili poprawki zakładające możliwość wydania przez technika weterynarii dokumentu w postaci elektronicznej, potwierdzającego oznakowanie psa lub kota oraz samodzielne pobranie z KROPiK elektronicznego dokumentu potwierdzającego rejestrację psa lub kota (na żądanie może to być wersja papierowa) przez właścicieli zwierząt, a także przez schroniska czy organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym. Poparcie uzyskała też poprawka umożliwiająca zmianę w rejestrze danych właściciela zwierzęcia (np. nazwiska po ślubie).

Kolejna z przyjętych poprawek wykluczyła karanie właściciela za adopcję nieoznakowanego zwierzęcia. Karze administracyjnej w wysokości od 0,56 proc. do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub karze grzywny będą podlegały osoby, które wbrew zakazowi wydają takie zwierzęta, a także schroniska i domy tymczasowe.

Kto będzie miał dostęp do danych w bazie o zaczipowanych psach i kotach?

W ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zapewniać ma również nieodpłatną rejestrację nie tylko psów, ale też kotów, którym przed tym dniem wszczepiono czip zgodny z normą rejestru.

Nieodpłatny dostęp do danych w rejestrze mają mieć m.in. gmina, policja, straż gminna (miejska) lub wyznaczona przez wójta osoba w przypadku jej braku, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy, m.in. w związku z prowadzoną sprawą albo w celu skontaktowania się z właścicielem zwierzęcia lub z podmiotem prowadzącym schronisko czy dom tymczasowy. Dostęp mają mieć też lekarze weterynarii i osoby zgłoszone do ARiMR przez podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt lub domy tymczasowe, choć w mniejszym zakresie.

Właściciel zwierzęcia będzie miał dostęp do danych powiązanych z numerem wszczepionego czipa. Będzie mógł samodzielnie zmienić w rejestrze swój adres, numer telefonu kontaktowego, imię zwierzęcia, a także wprowadzić datę i przyczynę jego śmierci albo samą informację o śmierci.

Rejestr ma powstać w ciągu dwóch lat. Kolejne trzy lata ma trwać identyfikacja i rejestracja zwierząt objętych ustawą.

Ustawa trafi teraz do Senatu.