Maciej Duszczyk nie będzie już wiceministrem spraw wewnętrznych - tę informację potwierdził wiceszef MSWiA w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kacprem Wróblewskim. "Muszę dokończyć jeszcze parę rzeczy, ale w tej sprawie jestem już umówiony z ministrem Kierwińskim i panem premierem" - powiedział.

Prof. Maciej Duszczyk nie będzie już wiceministrem / Michał Dukaczewski / RMF FM

O tym, że Maciej Duszczyk przestanie być wiceszefem resortu spraw wewnętrznych i administracji, mówiło się już od dłuższego czasu. Wiceszef MSWiA w rozmowie z dziennikarzem RMF FM potwierdził medialne doniesienia.

Jeszcze zostaje w resorcie, jednak ja się umawiałem, że będę w ministerstwie do końca czerwca, do końca polskiej prezydencji w UE. Jest teraz kontrola na granicy, inne, różne rzeczy, które chcę dokończyć - mówi nam Maciej Duszczyk, który jednocześnie potwierdza, że jego misja w resorcie powoli dobiega końca. To nie będzie ten tydzień czy następny. Muszę parę rzeczy dokończyć, ale jestem umówionym z ministrem Kierwińskim i panem premierem - podkreśla minister Duszczyk, który nadal będzie współpracował z resortem.

Ja zostanę w systemie. Wyjdę z MSWiA, ale nadal będę się zajmował kwestiami migracyjnymi, ale nie w randze wiceministra - stwierdził.

Odejść będzie więcej

W kolejnych dniach trzeba spodziewać się kolejnych odejść z poszczególnych resortów. Według informacji RMF FM rekonstrukcja ma objąć nawet do 30 wiceministrów. W tym tygodniu poszczególni ministrowie mają zaprezentować swoim liderom nazwiska osób, z którymi chcą współpracować. Wówczas niewykluczone jest spotkanie liderów koalicji i formalne zatwierdzenie wszystkich proponowanych zmian.

Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska

Po zapowiadanej rekonstrukcji rządu doszło do istotnych zmian w składzie Rady Ministrów oraz w strukturze ministerstw. Liczba wicepremierów wzrosła do trzech - do dotychczasowych: szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego dołączył Radosław Sikorski.

W ramach reorganizacji powstały dwa nowe, duże resorty gospodarcze. Nowo utworzone Ministerstwo Energii objął Miłosz Motyka, dotychczasowy wiceminister klimatu i środowiska. Z kolei minister finansów Andrzej Domański przejął także kompetencje ministra rozwoju i technologii, stając na czele połączonego resortu finansów i gospodarki.

Zmiany objęły również kluczowe stanowiska w innych resortach. Na czele Ministerstwa Sprawiedliwości Adama Bodnara zastąpił Waldemar Żurek. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym szefem został Stefan Krajewski, a resort zdrowia objęła Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypadło Marcie Cienkowskiej, dotychczasowej wiceszefowej tego resortu. Z kolei Wojciech Balczun objął stanowisko ministra aktywów państwowych.