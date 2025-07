Ustawa o ograniczeniu 800 plus dla cudzoziemców, którzy nie pracującą, nie mieszkają i nie odprowadzają podatków w Polsce, jest gotowa. O jej dalszym losie zadecydują ustalenia pomiędzy koalicjantami - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk w trakcie pierwszego posiedzenia rządu po rekonstrukcji przekazał swoim ministrom, że oczekuje od nich dyscypliny, jeśli chodzi o rządowe projekty ustaw. Od najbliższego posiedzenia Sejmu żaden z ministrów nie może głosować inaczej niż rząd w sprawie projektów, które przyjęliśmy wspólnie. Lepiej mieć czytelne reguły gry od samego początku. Jeśli komuś przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się - ostrzegał w ubiegły piątek Donald Tusk.

Według ustaleń RMF FM w koalicji rządzącej trwają rozmowy na temat tego, co dalej z projektem dotyczącym ograniczenia świadczenia 800 plus dla niepracujących i niemieszkających w Polsce cudzoziemców. "Propozycja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Ja jestem na tak" - pisał w styczniu na platformie X Donald Tusk. Więcej o samym projekcie w RMF FM pisaliśmy pod koniec lutego.

Jeśli ustawą zajmie się rząd i ją przyjmie, wówczas wszyscy członkowie Rady Ministrów, którzy są posłami - zgodnie z zapowiedzią premiera - będą musieli zagłosować w Sejmie za przyjęciem przepisów, chcąc utrzymać stanowisko. Jednak nie wszyscy w koalicji byli zwolennikami tego pomysłu.

Ustawa czeka na decyzję koalicjantów

Według ustaleń RMF FM ustawa jest napisana i czeka od kilku tygodni w MSWiA. O jej dalszych losach mają zadecydować ustalenia w samej koalicji. To jest gotowe, ale rekonstrukcja trochę ten temat wstrzymała. To musi zostać uzgodnione w ramach koalicji. Musimy się chwilę wstrzymać, ale z punktu widzenia MSWiA projekt gotowy jest do kierowania do prac rządu. Jeżeli będzie zgoda w koalicji, to idziemy z tym do rządu - słyszymy od wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka, odpowiedzialnego za projekt ustawy.

Decyzji w koalicji jeszcze nie ma, o czym mówią sami posłowie. Po tych konsultacjach, które będziemy prowadzić wewnętrznie, podejmiemy decyzję. Tutaj musi być porozumienie. Czekamy na treść tego projektu i po dogłębnej analizie podejmiemy decyzję - mówi przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050, poseł Paweł Śliz. Jeśli to jest ustawa rządowa, zapowiadana przez Rafała Trzaskowskiego i poparta przez Donalda Tuska, to Koalicja Obywatelska ją poprze. Jednak najpierw chcemy dokładnie zapoznać się z projektem - mówi z kolei rzeczniczka klubu parlamentarnego KO, posłanka Dorota Łoboda.