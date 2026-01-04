Uśmiechnięty, w czarnym dresie i czapce - takie nagranie Nicolasa Maduro opublikowano na oficjalnym koncie Białego Domu na platformie X. Prezydent Wenezueli w sobotę trafił nowojorskiego aresztu Metropolitan Detention Center. To zakład, do którego często trafiają "przestępcy celebryci". Równocześnie nazywany jest „piekłem na ziemi” z powodu wręcz nieludzkich warunków, jakie tam panują.
- Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro trafił do nowojorskiego aresztu Metropolitan Detention Center w sobotę.
- Nagranie z Maduro w czarnym dresie i czapce opublikowano na oficjalnym koncie Białego Domu na platformie X.
- Metropolitan Detention Center na Brooklynie nazywany jest "piekłem na ziemi" z powodu niehumanitarnych warunków.
Oficjalne konto Białego Domu na platformie X pokazało krótkie nagranie z wnętrza aresztu Metropolitan Detention Center. Nicolas Maduro jest ubrany w czarny dres i czarną czapkę. Idzie korytarzem. Towarzyszy mu dwóch przedstawicieli antynarkotykowej agencji DEA.
Dobranoc, szczęśliwego Nowego Roku - mówi po angielsku prezydent Wenezueli.