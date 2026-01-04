Niehumanitarne warunki

Jak podkreślają media, ośrodek na nowojorskim Brooklynie to "piekło na ziemi". Panujące tam warunki określane są jako niehumanitarne.

W tym areszcie przebywali m.in.: szef kartelu narkotykowego Joaquin "El Chapo" Guzman, raper Sean "Diddy" Combs, kochanka Jeffreya Epsteina Ghislaine Maxwell oraz piosenkarz i producent muzyczny R. Kelly. Dlatego często o tym zakładzie mówi się jako o areszcie dla "przestępców celebrytów".

Ośrodek Metropolitan Detention Center jest uważany za jeden z najcięższych ośrodków w USA. MDC często przez adwokatów nazywane jest "piekłem na ziemi". Podkreślają oni, że zakład jest przepełniony. Wielu aresztowanych mówiło o "barbarzyńskich" warunkach panujących w więzieniu. Jeden z więźniów stwierdził, że do pchnięć nożem dochodzi tam "przynajmniej kilka razy w tygodniu".

W mediach pojawiło się też nagranie z zakładu, na którym widać karaluchy w jedzeniu, rozbite lampy i pleśń w prysznicach.

W 2019 r. ponad tysiąc więźniów przez kilka dni przebywało w celach bez ogrzewania, ponieważ w środku zimy doszło do przerwy w dostawie prądu.

Zdjęcie zatrzymanego Nicolasa Maduro opublikowane przez Donalda Trumpa / HANDOUT/AFP/East News / East News

Jakie zarzuty ciążą na Nicolasie Maduro?

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores / FEDERICO PARRA/AFP/East News / East News

Według telewizji NBC Maduro prawdopodobnie w poniedziałek stanie przed sądem i formalnie usłyszy zarzuty.

Na Maduro i jego żonie Cilii Flores ciążą cztery zarzuty, w tym uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Maduro jest oskarżony o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA. Grozi mu od 30 lat więzienia do dożywocia.

Nicolas Maduro i jego żona zostali zatrzymani w sobotę, w wyniku specjalnej akcji USA. Tego samego dnia przetransportowano ich do Stanów Zjednoczonych.