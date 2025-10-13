"Pan premier nie będzie w stanie poprowadzić Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej do zwycięskich wyborów w 2027 r. Takie jest moje dzisiejsze przekonanie" – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceprzewodnicząca Polski 2050 Joanna Mucha. Polityk była pytana o sondaż, z którego wynika, że prawie połowa Polaków uważa, że Tusk powinien ustąpić ze stanowiska premiera. Mucha zapewniła, że nie ma planów, aby Polska 2050 połączyła się z PO. Ona sama nie chciała ogłosić, czy będzie kandydować na stanowisko lidera swojej partii, ale przyznała, że "zbiera zasoby".

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM wynika, że 47 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera, w tym 32 proc. zdecydowanie opowiada się za taką zmianą.

Wizerunek Donalda Tuska został zniszczony przez 8 lat rządów PiS-u - wskazywała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Joanna Mucha. Posłanka Polski 2050 uważa, że premier ma szczególnie negatywny obraz wśród młodych, ponieważ politycy starszego pokolenia "mówią o sobie, a nie o tym, co trzeba zrobić dla młodych".

Mucha przyznała, że jej zdaniem Tusk nie poprowadzi KO do zwycięskich wyborów w 2027 r.

Takie jest moje dzisiejsze przekonanie. To się być może zmieni, mamy jeszcze dwa lata - powiedziała.

Rozmówczyni Grzegorza Sroczyńskiego wskazała, że w koalicji rządzącej brakuje systematycznych spotkań i ustalania agend.