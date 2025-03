„Uchwała wspiera złe zapisy, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski” - powiedział w rozmowie z Kacprem Wróblewskim na antenie radia RMF24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel po głosowaniu w Sejmie nad uchwałą w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie poparto rezolucję PE w sprawie wzmocnienia obronności Unii Europejskiej i uznano, że jeden z jej zapisów dotyczący programu Tarcza Wschód jest szczególnie istotny. Przeciw głosowali m.in. posłowie PiS i Konfederacji.

Radosław Fogiel / Archiwum RMF FM

Radosław Fogiel, polityk Prawa i Sprawiedliwości pytany o to, dlaczego jego formacja nie zagłosowała za przyjęciem uchwały, podkreślał, że według niego przepisy uderzają w polską suwerenność. Nie wystarczy napisać ładnego tytułu uchwały, bo treść musi być akceptowalna. Ona jednoznacznie wspiera te złe zapisy, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski. To m.in. wprowadzanie jakichś alternatywnych instytucji, ośrodków dowodzenia w stosunku do NATO. Jest mowa o jakiejś Europejskiej Unii Obronnej. Naszym najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa jest Sojusz Północnoatlantycki - podkreślał Radosław Fogiel.

Jeszcze przed głosowaniem politycy PiS-u deklarowali, że byli gotowi do poparcia uchwały, ale pod warunkiem przyjęcia poprawki zakładającej wykreślenie zapisu o poparciu unijnej rezolucji. W niej, jak mówił Radosław Fogiel, znalazł się szereg przepisów nie do zaakceptowania. Drugą sprawą jest to, że rezolucja zawiera postulat odejścia od zasady jednomyślności i przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną. To oznacza, odebranie Polsce prawa weta w kwestiach dotyczących naszej obronności. Rezolucja proponuje też odebranie decyzji Polsce odnośnie tego, gdzie i jaki sprzęt kupujemy - podkreślał polityk.

W rozmowie pojawił się także wątek dotyczący przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego. Radosław Fogiel został zapytany, czy jego formacja będzie apelowała o uszanowanie sobotniego pogrzebu kobiety. Pamiętajmy, że to jest kwestia osobistej tragedii. Uszanujmy wolę rodziny. Z tego, co wiem, to rodzina nie specjalnie życzyłaby sobie obecności mediów, ale pewnie będą próbować w pewien sposób o tym informować - podkreślał poseł PiS.