Reakcja ministra sprawiedliwości i szefa Prokuratury Krajowej

W sprawie ochrony Wrzosek szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar i szef PK Dariusz Korneluk zadeklarowali pomoc w zapewnieniu jej bezpieczeństwa, jeśli poczuje się zagrożona groźbami, które padają pod jej adresem.

W mojej ocenie, w świetle wiedzy, którą już dziś mamy, łączenie przesłuchania, które miało miejsce w środę, ze zgonem, który nastąpił trzy dni później, jest przekroczeniem granic przyzwoitości. Tym bardziej, że od momentu przesłuchania do soboty nie padło ani jedno słowo zastrzeżenia co do przeprowadzonej czynności. Widzimy dziś jak na dłoni całą machinę manipulacji i dezinformacji, która służy podważaniu zaufania do instytucji państwowych - ocenił Bodnar.

Prokurator Generalny zobowiązał też szefa Prokuratury Krajowej, by prokuratura skrupulatnie, kompleksowo i transparentnie wyjaśniła wszystkie okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. "Fakty i dowody muszą być przeciwwagą dla mitów, manipulacji i oszczerstw" - zaznaczył.