"W październiku w Katowicach odbędzie się konferencja, od której rozpoczną się prace nad programem wyborczym partii" - powiedział w niedzielę w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazał, że w programie m.in. powinna znaleźć się metoda zagwarantowania suwerenności Polski.

Jarosław Kaczyński zapowiada ofensywę programową PiS / Anita Walczewska / East News

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że w październiku rozpoczną się prace nad programem wyborczym partii.

Lider największego opozycyjnego ugrupowania w Sejmie zapowiedział walkę o suwerenność i zmiany w systemie prawnym.

Podczas niedzielnego wystąpienia polityk wypowiedział się ostro na temat Grzegorza Brauna. Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Kaczyński zapowiada nową wizję Polski

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Lublina. Zapowiedział, że partia rozpocznie prace nad programem wyborczym. W centrum naszego działania będzie operacja programowa - powiedział, przypominając, że dzięki podobnym działaniom i otwartym pracom nad programem partii udało się doprowadzić do sytuacji, w której PiS zaczęło wygrywać w sondażach.

Jarosław Kaczyński przypomniał także, że w 2015 roku, tuż przed wyborami, partia zorganizowała "wielką konferencję" w Katowicach, która była ukoronowaniem cyklu spotkań z wyborcami, ekspertami, itd.

Dziś w społeczeństwie, a przynajmniej w jego konserwatywnej części, jest chęć tworzenia czegoś nowego, nowej wizji dla Polski. I tym razem zdecydowaliśmy się na pierwszą wielką konferencję pod koniec października, a więc za trzy miesiące - też w Katowicach, w tym samym miejscu co poprzednio. Ale to nie będzie finał, tylko początek operacji, która ma przygotować program i mobilizować ludzi, pokazywać, że Polska może być rządzona inaczej, a problemy mogą być rozwiązywane - dodał.

Kaczyński: Trzeba bronić konstytucji i demokracji

Prezes PiS zaznaczył, że "w ramach tej operacji musimy wiedzieć, jakie problemy są do rozwiązania". Pierwszy to taka zmiana systemu prawnego i konstytucji, żeby polska suwerenność była zagwarantowana - całkowicie i jednoznacznie - powiedział.

Jako inny problem, którym należy się zająć w trakcie prac nad programem, Kaczyński wskazał reakcję na to, "co się stało w ciągu ostatnich 18 miesięcy".

W Polsce potężnie uderzono w polską praworządność i polską demokrację - uderzono w sposób nieliczący się z konstytucją i z prawem - powiedział Jarosław Kaczyński, dodając, że media publiczne - Polskie Radio, Telewizję Polską i PAP - przejęto po prostu siłą, bez podstaw prawnych.

Kaczyński ostro o Braunie: Haniebne kłamstwo i zagrożenie dla Polski

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Lublinie skrytykował europosła Konfederacji Grzegorza Brauna za negowanie Holokaustu i obecności komór gazowych w KL Auschwitz. Kaczyński nazwał to "haniebnym kłamstwem historycznym" oraz podkreślił, że działania Brauna uderzają w "nasze najbardziej elementarne interesy" i niszczą stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Kaczyński zaznaczył: To, co robi Braun, to jest uderzenie w nasze najbardziej elementarne interesy. Mówienie, że nie było Holokaustu, po pierwsze jest haniebnym kłamstwem historycznym, ale też niszczy nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. To są rzeczy nie tylko haniebne, ale także skrajnie szkodliwe i chyba robione jednak z pewnym przemyśleniem, z pewną koncepcją.

Prezes PiS odniósł się także do incydentu z grudnia ubiegłego roku, kiedy Braun zgasił gaśnicą świecę chanukową w Sejmie, zauważając, że procedury wobec europosła idą "wolno i mało energicznie".

Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi w związku z postępowaniami dotyczącymi m.in. znieważenia na tle religijnym oraz innych incydentów, takich jak blokowanie wykładu o Holokauście i zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT+. Prokurator generalny skierował dodatkowe wnioski o uchylenie immunitetu w sprawach dotyczących kradzieży flag i pomówień. Równolegle pion śledczy IPN wszczął śledztwo dotyczące publicznego zaprzeczania przez Brauna zbrodniom ludobójstwa w KL Auschwitz-Birkenau.

PiS planuje kampanię "Od gminy do gminy"

W nowym wystąpieniu Jarosław Kaczyński wezwał działaczy do aktywnej kampanii lokalnej. Jak zaznaczył, potrzeba "wielkiej operacji pod tytułem 'Od gminy do gminy'", w której parlamentarzyści i samorządowcy odwiedzą wszystkie gminy w swoich okręgach. Celem ma być bezpośrednia rozmowa z wyborcami i wyjaśnianie stanowiska PiS. Żebyśmy z pewnych rzeczy zdawali sobie sprawę; żebyśmy nie usypiali w przeświadczeniu, że wszystko jest dobrze. Daleko jest do tego, żeby tak naprawdę było dobrze - mówił Kaczyński.

Zaapelował także o realizm w ocenie sondaży i ostrzegł przed "dziecinadą" myślenia o pewnym zwycięstwie. Wskazał też na konieczność powrotu do referendum przeciwko paktowi migracyjnemu: Raz się nie udało, musimy do tego wrócić. Zbieramy podpisy, dobrze to idzie - powiedział.

Lider PiS odniósł się również do zbliżającego się zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, wybranego prezydenta RP, które ma odbyć się 6 sierpnia. Kaczyński zaapelował o obecność swoich zwolenników pod Sejmem w tym dniu. Mogłoby się wydawać, że już wszystkie sprawy zostały wyjaśnione, ale oni kombinują dalej - ocenił.

W II turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego (49,11 proc.). W sobotę Monitor Polski opublikował postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego w celu zaprzysiężenia.