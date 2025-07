W przypadku kradzieży flagi UE Braun miał współdziałać z posłem Romanem Fritzem z Konfederacji Korony Polskiej. "W związku tym jego dotyczyć będzie drugi wniosek o uchylenie immunitetu, który jutro skierowany zostanie do Marszałka Sejmu RP" - podkreślił Bodnar.

„Ostentacyjne lekceważenie norm prawnych”

Minister sprawiedliwości zaznaczył, że "ekscesy posła Grzegorza Brauna są obrazem ostentacyjnego lekceważenia norm prawnych i społecznych oraz demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Zachowania te nie pozostaną bezkarne. Jutrzejszy wniosek to będzie już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu G. Braunowi. W sumie grozi mu odpowiedzialność karna za 17 przestępstw" - dodał Bodnar.

Adam Bodnar zapowiedział również, że do końca miesiąca do sądu trafi akt oskarżenia dotyczący europosła Grzegorza Brauna w sprawie gaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. Minister w rozmowie z TVN24 zwrócił uwagę, że w tej sprawie immunitet Brauna w Parlamencie Europejskim został już uchylony i "do końca tego miesiąca będzie akt oskarżenia w sądzie".