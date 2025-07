Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział też, że do końca miesiąca do sądu trafi akt oskarżenia dotyczący europosła Grzegorza Brauna ws. gaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 r. Minister w TVN24 zwrócił uwagę, że w tej sprawie immunitet Brauna w PE został uchylony i że "do końca tego miesiąca będzie akt oskarżenia w sądzie".