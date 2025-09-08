Jesień może przynieść przełom na polskiej scenie politycznej. Platforma Obywatelska, Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska prowadzą zaawansowane rozmowy na temat połączenia sił i utworzenia jednej, silnej formacji. Choć konkretne terminy nie zostały jeszcze ustalone, politycy wszystkich trzech ugrupowań potwierdzają, że decyzje w tej sprawie są coraz bliżej. Nowa partia – być może pod zupełnie nowym szyldem – miałaby powstać jeszcze przed upływem kadencji obecnych władz.

Będzie nowa partia w Sejmie / Shutterstock

O możliwym połączeniu trzech partii mówi się od miesięcy. Współpraca w ramach klubu Koalicja Obywatelska zacieśniła relacje między ugrupowaniami, a obecna sytuacja polityczna sprzyja rozmowom o zjednoczeniu. Jak podkreślają politycy, decyzje muszą zostać podjęte przez statutowe władze każdej z partii.

Wiceprzewodniczący Inicjatywy Polska, Dariusz Joński, poinformował, że już 20 września członkowie jego ugrupowania spotkają się w Warszawie, by omówić kwestię planowanego połączenia z PO i Nowoczesną. Jakiekolwiek decyzje, które by miały mówić m.in. o wspólnej nowej formule, muszą być podjęte przez członków naszej formacji - podkreślił Joński. Dodał również, że na razie nie ma żadnych ustaleń dotyczących daty połączenia.

Katarzyna Piekarska z zarządu Inicjatywy Polska doprecyzowała, że wrześniowe spotkanie partii było planowane jeszcze przed sejmowymi wakacjami i nie będzie dotyczyło wyłącznie kwestii połączenia, lecz także spraw bieżących. Zgodnie ze statutem Inicjatywy Polska, uchwałę o połączeniu z innymi partiami może podjąć Kongres Krajowy większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Nowoczesna i PO - rozmowy trwają

Sekretarz generalny Nowoczesnej, Sławomir Potapowicz, potwierdził, że jego ugrupowanie prowadzi rozmowy z Platformą Obywatelską i Inicjatywą Polska na temat działania w ramach jednej formacji oraz harmonogramu ewentualnego połączenia.

Będzie się to wiązało albo z rozwiązaniem partii, albo z połączeniem jej z dwoma pozostałymi, co wymaga zwołania Konwencji Krajowej. I to Konwencja Krajowa podejmuje taką decyzję, po rekomendacji na przykład Zarządu Krajowego partii - wyjaśnił Potapowicz. Dodał, że obecnie nie ma jeszcze terminu tego kluczowego wydarzenia.

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz, poinformował, że jego ugrupowanie nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie terminów spotkań ciał statutowych. Oczywiście trwają rozmowy różnego rodzaju, zaś co do szczegółów, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości - zaznaczył Arłukowicz. Podkreślił, że połączenie PO z innymi partiami musi być rozpatrzone przez zarząd, Radę Krajową i Konwencję Krajową.

Myślę, że w tej chwili mamy dość gorący okres polityczny związany z rozpoczęciem nowego sezonu politycznego, z nową prezydenturą, więc będziemy te działania wewnątrzpartyjne podejmowali tak, żeby jak najmniej zajmować sobą opinię publiczną - dodał Arłukowicz, pytany o możliwy termin połączenia.

Nowa partia, nowy lider?

W kuluarach politycznych coraz częściej pojawia się pytanie o przyszłe przywództwo nowej formacji. Dopytywany o rolę Donalda Tuska, Arłukowicz stwierdził, że "nikt nie dyskutuje dzisiaj o sprawach personalnych". Inny polityk PO zdradził, że "wszystko wskazuje na to, że połączenie będzie jesienią". Rozważane są różne scenariusze, w tym przyjęcie zupełnie nowej nazwy dla nowego ugrupowania. Decyzje zapadną zapewne w rozmowie pomiędzy Marcinem Kierwińskim a Donaldem Tuskiem - ujawnił polityk.

Według nieoficjalnych informacji, do połączenia trzech partii powinno dojść przed upływem czteroletniej kadencji obecnych władz Platformy Obywatelskiej, co przypada na drugą połowę października.

Zieloni poza zjednoczeniem

W skład Koalicji Obywatelskiej wchodzą także Zieloni, jednak to ugrupowanie nie będzie się łączyć z pozostałymi partiami. Rzecznik Zielonych, Michał Suchora, wyjaśnił, że jego partia jest częścią Europejskich Zielonych, podczas gdy PO należy w Parlamencie Europejskim do Europejskiej Partii Ludowej. Zapewne z tego względu propozycja utworzenia wspólnej partii nie padła ze strony Donalda Tuska - dodał Suchora. W połowie października w Łodzi odbędzie się kongres wyborczy Zielonych, podczas którego zostaną wybrane nowe władze partii.

Członkowie Zielonych mogą w trakcie kongresu zdecydować, czy dalej funkcjonować w ramach Koalicji Obywatelskiej. Szczególnie jeżeli zostaniemy faktycznie jedną z dwóch partii - zauważył Suchora.

Według nieoficjalnych doniesień, rozważane są dwa główne scenariusze połączenia: dołączenie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska do Platformy Obywatelskiej lub powołanie zupełnie nowego ugrupowania, które zastąpi dotychczasowe szyldy. Decyzje mają zapaść w najbliższych tygodniach.