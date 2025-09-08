Prokurator rejonowy w Nisku na Podkarpaciu wszczął śledztwo ws. wypadku, w którym zginęła dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk. "Zabezpieczamy kolejne dowody i przesłuchujemy świadków" - powiedział prokurator rejonowy Piotr Walkowicz.

Katarzyna Stoparczyk / Paweł Wodzyński / East News

Do wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk, doszło w piątek przed godz. 15 na drodze ekspresowej S19, na wysokości miejscowości Jeżowe (woj. podkarpackie). Jak podała policja, w zderzeniu dwóch pojazdów zginęły dwie osoby, trzy kolejne zostały ranne i trafiły do szpitala.

Jak powiedział szef prokuratury rejonowej w Nisku, w poniedziałek formalnie wszczęte zostało śledztwo w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Walkowicz dodał, że w dniu wypadku na miejscu obecny był prokurator i wykonywał czynności śledcze. Przeprowadzał oględziny wraz z biegłym w sprawie rekonstrukcji wypadków drogowych, a także z policjantami. Zabezpieczał ślady i dowody - dodał.

Śledczy zaznaczył, że zbierane są kolejne dowody i przesłuchiwani są świadkowie.

Śledztwo ws. śmierci Katarzyny Stoparczyk

Jak podkreślił Walkowicz, prokuratura ma wstępne ustalenia, ale nie chce informować o nich opinii publicznej. Zgłaszają się do nas kolejni świadkowie i nie chciałbym wywierać jakiejkolwiek sugestii dotyczącej ich relacji. Dlatego proszę o trochę cierpliwości, jeśli chodzi o ustalenia stanu faktycznego - powiedział.

Prokurator dodał, że konieczne jest ustalenie jeszcze m.in. stanu technicznego pojazdów, które brały udział w wypadku, a także uzyskanie informacji z sekcji zwłok ofiar.

Spośród trzech osób, które zostały ranne w wypadku i trafiły do szpitala, w najcięższym stanie jest mężczyzna kierujący jednym z aut.

Pozostali uczestnicy wypadku znajdują się w lżejszym stanie - powiedział.

Wszystkie osoby, które uczestniczyły w wypadku, zostały zbadane na obecność alkoholu w organizmie. Były trzeźwe.

Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Kim była?

Katarzyna Stoparczyk z wykształcenia była muzykiem instrumentalistą, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Popularność zyskała, współprowadząc z Wojciechem Mannem w TVP2 telewizyjny program rozrywkowy "Duże dzieci", a następnie "Pytanie na śniadanie". Była wieloletnią dziennikarką Programu III Polskiego Radia, gdzie prowadziła audycje "Zagadkowa niedziela" i "Myślidziecka 3-5-7".

Stoparczyk była także autorką książek, m.in.: "Politycy w piaskownicy" - rozmowy z dziećmi o polityce i świecie dorosłych, "Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk" - inspirujące spotkania z artystami i twórcami oraz "Franciszek Pieczka. Portret intymny" - rzecz o wybitnym aktorze.

W 2018 r. przyznano jej tytuł Mistrza Mowy Polskiej.