W rosyjskim obwodzie królewieckim, niedaleko polskiej granicy, znaleziono pozbawione głowy ciało prezesa jednej z firm. Śledczy badają okoliczności śmierci mężczyzny.

W obwodzie królewieckim znaleziono pozbawione głowy ciało (zdjęcie ilustracyjne) / ROMAN KRUCHININ/AFP / East News

Rosyjskie agencje informacyjne TASS i RIA Nowosti poinformowały w poniedziałek, powołując się na źródło w organach ścigania, że w graniczącym z Polską obwodzie królewieckim znaleziono pozbawione głowy ciało prezesa firmy zajmującej się wydobyciem soli potasowo-magnezowych.

Wspomniane źródło przekazało, że zdekapitowane zwłoki znaleziono na terenie rejonu gurewskiego. Ciało znaleziono pod mostem, z przymocowaną do niego liną holowniczą - powiedział informator, cytowany przez RIA Nowosti.

Biuro prasowe lokalnego oddziału Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej poinformowało, że badane są okoliczności śmierci mieszkańca obwodu królewieckiego. Telegramowy kanał "SHOT" podał, że brutalnie zamordowany mężczyzna to Aleksiej S., były prezes firmy K-Potash.

K-Potash - co to za firma?

Niezależny rosyjski portal Meduza poinformował, że firma K-Potash została zarejestrowana w miejscowości Niwenskoje w obwodzie królewieckim w 2013 r. Od 2022 r. jej prezesem jest Aleksiej Sinicyn.

Z rosyjskiego rejestru firm wynika, że od 2014 r. przedsiębiorstwo realizuje projekt budowy kopalni soli potasowo-magnezowych oraz zakładu górniczo-przetwórczego. Inwestycji sprzeciwili się mieszkańcy Niwenskoje, obawiając się negatywnych konsekwencji dla środowiska.

W 2017 r. w sprawę zaangażował się sam Władimir Putin. Później projekt został zmieniony - inwestycja została przeniesiona poza miejscowość. Zgodnie z orzeczeniem sądu z października 2022 r., firma znajduje się w "trudnej sytuacji finansowej".