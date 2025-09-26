Od pierwszego dnia urzędowania myślę, czy będzie ktoś lepszy ode mnie - odpowiedział Donald Tusk, pytany, czy myśli o rezygnacji ze stanowiska premiera. Szef rządu mówił też o "nowej formacji" i roli Rafała Trzaskowskiego w PO.

Donald Tusk, Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski / Paweł Supernak / PAP

Donald Tusk był pytany w Sejmie przez dziennikarzy, jaka będzie polityczna przyszłość Rafała Trzaskowskiego, czy może stracić stanowisko w Platformie Obywatelskiej.

Nic o tym nie słyszałem, a czuję się dość kompetentny w kwestii stanowisk w Platformie Obywatelskiej. Jestem dumny, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, postać bardzo znacząca nie tylko dla mnie i mojego środowiska politycznego, jest wiceszefem (PO). Nie powiem, że jest moim zastępcą, bo przecież Rafał Trzaskowski jest samodzielny i to bardzo poważny polityk - odpowiedział szef rządu.

Podkreślił, że Trzaskowski "jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i będzie dalej wiceprzewodniczącym". Tusk prosił też, aby być "o pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego absolutnie spokojnym". Dopytywany ponownie, jaka będzie polityczna przyszłość Trzaskowskiego, odparł, że "świetna".

Decyzja "nowej formacji"

Zaznaczył też, że decyzja ws. tego, kto będzie przyszłym sekretarzem generalnym PO, to będzie decyzja "tej nowej formacji". Jak wiecie, tworzymy - znaczy nową, nie będę udawał - jesienią - dodał.

Od dłuższego czasu mówi się o połączeniu trzech partii - Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej - które obecnie funkcjonują w ramach klubu Koalicja Obywatelska. Jednocześnie w drugiej połowie października upływa czteroletnia kadencja obecnych władz PO. Obecnie sekretarzem generalnym PO jest Marcin Kierwiński. Pytany w piątek rano w TVN24, czy pozostanie na tym stanowisku po upływie obecnej kadencji, Kierwiński odparł, że będzie to wyłącznie decyzja premiera Tuska jako szefa PO.

Tusk: Myślę o tym od pierwszego dnia

Tusk był też pytany w piątek o spekulacje medialne i o to, czy rozważa scenariusz, w którym przestanie być premierem i powstanie rząd na czele np. z obecnym wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Myślę o tym od pierwszego dnia urzędowania jako premier, jeszcze w roku 2007, czy będzie ktoś lepszy ode mnie - odparł premier.