Drony wywiadowcze, prawdopodobnie węgierskie, kilka razy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Ukrainy - ogłosił w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po naradzie z głównymi dowódcami wojskowymi. "Prezydent Zełenski traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji" - odpowiedział szef MSZ Węgier Peter Szijjarto.
Podczas narady dowództwo poinformowało o niedawnych incydentach z dronami na granicy ukraińsko-węgierskiej.
"Ukraińscy wojskowi odnotowali wtargnięcia w naszą przestrzeń powietrzną dronów rozpoznawczych, które są najprawdopodobniej węgierskie. Według wstępnych informacji, mogły one prowadzić rozpoznanie dotyczące potencjału przemysłowego w ukraińskich rejonach przygranicznych" - poinformował Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
"Poleciłem sprawdzić wszystkie dostępne dane i niezwłocznie raportować o każdym odnotowanym przypadku" - dodał ukraiński przywódca.
Na rewelacje Zełenskiego stanowczo odpowiedział szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.
"Prezydent Zełenski traci rozum z powodu swojej antywęgierskiej obsesji" - napisał na platformie X węgierski minister.
"Od dziesięciu lat Ukraina prowadzi politykę antywęgierską. Społeczność węgierska na Zakarpaciu została pozbawiona praw, pewien Węgier został pobity na śmierć podczas przymusowego poboru, zaatakowano rurociąg naftowy, niezbędny dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Węgier, a teraz węgierscy dowódcy wojskowi mają zakaz wjazdu na Ukrainę. A w zamian oczekują naszego wsparcia dla ich członkostwa w UE? Oni nie mogą mówić poważnie" - napisał wcześniej Szijjarto.