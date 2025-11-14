​Ponad połowa, bo 55,8 proc. uczestników badania przeprowadzonego na zlecenie piątkowej "Rzeczpospolitej", jest zadowolona z prezydentury Karola Nawrockiego. Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii. 14 listopada mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Jak mówi dr Paweł Maranowski, ekspert Uniwersytetu Civitas, największe sukcesy prezydenta w czasie minionych 100 dni to utrzymanie poparcia wyborców i skuteczność w działaniu na rzecz konsolidowania szeroko pojętej prawicy. Jako porażkę wskazuje rosnącą polaryzację społeczeństwa.

Nawrocki uzyskuje najwyższe oceny wśród wyborców PiS i Konfederacji, mieszkańców mniejszych miejscowości oraz osób czerpiących informacje z internetu i mediów prawicowych.

Ekspert wskazuje na aktywną politykę krajową i zagraniczną prezydenta, w tym konflikt z rządem, liczne weta, spory o nominacje oraz próbę wzmacniania własnych prerogatyw.

Prezydent złożył w Sejmie 11 projektów ustaw realizujących "Plan 21", m.in. dotyczących CPK i waloryzacji emerytur, co - wraz z wysokimi notowaniami w sondażach - uznawane jest za kolejny sukces pierwszych 100 dni urzędowania.

Nie jest zaskoczeniem, że Nawrocki cieszy się pozytywnym odbiorem wśród wyborców PiS - 99 proc. i Konfederacji - 75 proc. (jedynie 5 proc. 'raczej nie jest zadowolona'). Jednak nawet 12 proc. wyborców koalicji 15 października uważa, że po 100 dniach prezydentury Karol Nawrocki 'sprawdził się jako głowa państwa' - zauważyli dziennikarze gazety.

Prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.) niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.), niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie).

Częściej są to też osoby z podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.).

Bardziej zadowoleni z prezydenta są też badani czerpiący wiedzę głównie z internetu (71 proc.), YouTube i podcastów (75 proc.), Telewizji Republika (95 proc.), "Wiadomości" TVP (66 proc.), ale też "Faktów" TVN (50 proc.). Badanie przeprowadził IBRiS w dniach 7-8 listopada br. na próbie 1067 osób.

100 dni Nawrockiego. "Zakładnik deklaracji z kampanii wyborczej"

6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 100 dni jego prezydentury upływa 14 listopada.

Zdaniem dr. Pawła Maranowskiego zaskoczeniem jest spora aktywność prezydenta w tym czasie, i to na wielu polach: polityki wewnętrznej, podróży po kraju, własnych inicjatyw, ale też w polityce międzynarodowej.

Tutaj obawiano się braku obycia prezydenta i licznych wpadek lub tego, że w obawie przed nimi nie będzie na tym polu działał sprawnie. Tymczasem prezydent nie boi się działalności międzynarodowej i to widać. Mimo jego braku doświadczenia radzi sobie w budowaniu porozumienia na linii Waszyngton-Trójmorze-Polska w zakresie bezpieczeństwa. Tu można by wystawić pozytywną opinię prezydentowi - ocenia ekspert.

Dodaje, że nieco ryzykowne są jego wypowiedzi dotyczące Ukrainy, w których deklaruje chęć urealnienia stosunków i zwraca uwagę na konieczność uregulowania kwestii historycznych - oraz krytyczny stosunek wobec UE.

Jak zaznacza Maranowski, w tych kwestiach Nawrocki jest "zakładnikiem" swoich deklaracji z kampanii wyborczej oraz elektoratu bardziej radykalnego, do którego według niego prezydent "stale puszcza oko".

Narastający konflikt z rządem, działania na rzecz konsolidacji prawicy

W polityce krajowej, jego zdaniem, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszym z nich jest narastający konflikt z rządem, którego prezydent nie unika, a wręcz, zdaniem eksperta, rozwija w porównaniu ze swoim poprzednikiem, także startującym do wyborów prezydenckich z poparciem PiS.

Ta wojna podjazdowa nie jest zaskoczeniem, bo już w kampanii wyborczej Nawrocki nazywał Donalda Tuska najgorszym premierem od 1989 r., ale zaczęła się szybko. Jej elementem były weta do ustaw, szczególnie to do ważnej dla rządu tzw. ustawy wiatrakowej, zawierającej też zapis dotyczący obniżki cen prądu. Tu prezydent dodatkowo zaproponował swój projekt, reklamując go jako realizację swojej obietnicy wyborczej.

Dr Paweł Maranowski ocenia, że kontrowersyjne może być dla Polaków natomiast weto do ustawy dotyczącej utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry.

Elementem tej wojny jest też jego zdaniem niepowoływanie ambasadorów wskazanych przez rząd czy 46 sędziów, sprzeciw wobec planowanych zmian w sądownictwie, a także brak nominacji oficerskich w służbach wywiadu.

Strategia "destabilizacji rządu"

Ekspert zwraca też uwagę na próby jak najszerszego wykorzystywania lub nawet poszerzania swoich prerogatyw przez prezydenta. Jak wskazał, prezydent chciałby, aby z nim konsultowano projekty ustaw, chciałby też wpływać na obsadę ambasadorów, spotykać się z szefami służb.

Przykładem jest kwestia niepowołania oficerów (wywiadu). Wręczenie ich powinno być formalnością, ale prezydent uważa inaczej. Ewidentnie Nawrocki broni, a nawet rozwija stan, który odziedziczył po Andrzeju Dudzie. Także w kwestii praworządności nie chce iść na ustępstwa - podkreśla Maranowski.

To jest strategia destabilizacji rządu, utrudniania mu działania na wielu polach - zauważa ekspert.

Ocenia, że chwilowo nie opłacałoby się ani Nawrockiemu, ani PiS dążenie do wcześniejszych wyborów w kraju.

Prawica jednak już niedługo może uzyskać większość w parlamencie, stąd działania Nawrockiego nakierowane bardziej na wyborcę Konfederacji: udział w Marszu Niepodległości, spotkania z liderami Konfederacji. To jest ewidentnie próba jednoczenia środowiska prawicowego wokół prezydenta, który wyrasta tutaj na nowego lidera prawicy - mówi ekspert.

Zauważa, że to niewygodna sytuacja dla PiS i jej lidera Jarosława Kaczyńskiego, mimo że politycy tej formacji w dużej mierze współtworzą kancelarię głowy państwa.

Kurs Nawrockiego "na prawicę"

Ciekawe jest to, co dzieje się na prawicy. Jest to zmniejszenie wpływu Kaczyńskiego - i na samą prawicę, i na Nawrockiego, który pokazał, że potrafi wykorzystać swój moment i pokazać sprawność oraz skuteczność w konsolidowaniu tego środowiska. I to jest chyba największy sukces Nawrockiego w czasie tych upływających 100 dni - ocenia Maranowski.

Jak mówi, prezydent stawia też na młodszych wyborców, którzy są skłonni głosować na Konfederację i stara się wpisać w coraz silniejszy w Europie nurt radykalnej prawicy, a także przygotowuje grunt pod ewentualną zmianę konstytucji.

Ekspert jednak zauważa, że jednoznaczny kurs Nawrockiego "na prawicę" powoduje też rosnącą polaryzację społeczeństwa, które - jak wskazują sondaże - nie wierzy w to, że prezydent będzie dążył do zgody narodowej i jest bardzo podzielone w kwestii ewentualnego zwiększenia jego uprawnień, na przykład w drodze zmiany konstytucji.

Pogłębienie polaryzacji i możliwe eskalowanie konfliktu - zdaniem Maranowskiego - może być porażką głowy państwa.

Maranowski zwraca uwagę też na wysokie notowania i Nawrockiego, i szefa MSZ Radosława Sikorskiego w rankingach zaufania, oraz na najnowszy sondaż dla "Polityki", z którego wynika, że prezydenta bardzo dobrze i dobrze ocenia łącznie 53 proc. Polaków.

To pokazuje, że chyba przyszedł czas na silnych, zdecydowanych polityków, na jakich obaj się kreują - zauważa dr Maranowski. Jego zdaniem dobry wynik głowy państwa w sondażach to kolejny sukces 100 dni jego prezydentury.

11 inicjatyw ustawodawczych prezydenta

Prezydent w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury zawetował 13 ustaw i złożył w Sejmie 11 inicjatyw ustawodawczych, częściowo wypełniając swoje obietnice wyborcze i realizując tzw. "Plan 21". Wśród nich znalazły się m.in. projekty dotyczące realizacji inwestycji CPK czy waloryzacji emerytur.



Już w dniu objęcia urzędu Nawrocki miał złożyć w Sejmie 6 projektów ustaw dotyczących: PIT-u 0 proc. dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł rocznie, likwidacji tzw. podatku Belki, wprowadzenia ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców, obniżenia podstawowej stawki VAT do 22 proc. oraz gwarancji corocznej waloryzacji emerytur.

Termin spełnienia tej obietnicy nie został dotrzymany, choć inicjatywy prezydenckie zaczęły pojawiać się już w kolejnych dniach. W przypadku projektu "Tani prąd -33 proc." pojawiającym się zarzutem jest fakt, że Nawrocki w trakcie kampanii na spotkaniu z wyborcami w Augustowie w lutym br. zapowiedział, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc., tymczasem w tym terminie przedstawił i skierował do Sejmu inicjatywę ustawodawczą. W sumie w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Nawrocki zaprezentował 11 projektów ustaw.

Nie przedstawił jeszcze m.in. zapowiadanego projektu ws. likwidacji tzw. podatku Belki czy obniżenia podstawowej stawki VAT z 23 proc. do 22 proc.