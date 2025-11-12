Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził na konferencji prasowej: Sędziowie są niezawiśli, sądy są niezależne. I próba kwestionowania tego jest po prostu uzurpacją i próbą podważenia, można powiedzieć, wymiaru sprawiedliwości w Polsce i pogłębieniem chaosu, który został zafundowany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro, poprzednią większość parlamentarną i pana prezydenta Andrzeja Dudę.

Sędziowie mają prawo do tego - i są na to orzeczenia zarówno polskich sądów, jak i europejskich - żeby w formie orzeczenia kwestionować status innych sędziów. Są na to orzeczenia Trybunałów Europejskich, są na to orzeczenia polskich sądów - podkreślił rzecznik rządu.

Więc to, co powiedział pan prezydent w swoim oświadczeniu, de facto jest próbą zakwestionowania konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów - stwierdził Szłapka. Jak podkreślił, "władza sądownicza musi być w Polsce niezależna od innych władz".

Siemoniak: Destrukcja państwa

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych stwierdził w serwisie X, że "odmowa podpisu prezydenta pod awansami na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW okazała się jedynie wstępem do dalszej wojny z rządem. Dziś prezydent odmówił nominacji dla sędziów". "Destrukcja państwa" - skwitował.

Krzysztof Śmiszek, europoseł Lewicy napisał w serwisie X: "Karol Nawrocki w 'najlepszej' odsłonie. Najpierw uderzył w bezpieczeństwo naszej ojczyzny, teraz wypowiedział wojnę polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Odmowa nominacji sędziów na wyższe stanowiska sędziów to przede wszystkim uderzenie w prawo do sądu Polek i Polaków".

Tomasz Grodzki, senator KO, były marszałek Senatu stwierdził, że nadeszła pora, "by byli prezydenci - także urzędujący czasem z opozycyjnym rządem (no może oprócz Dudy) wytłumaczyli panu Nawrockiemu, na czym polega bycie prezydentem a nie destruktorem".

Z kolei Michał Wypij, były poseł, w przeszłości związany z Polską Razem i Porozumieniem - ugrupowaniami Jarosława Gowina - stwierdził, że prezydent Nawrocki "przekroczył granicę między odpowiedzialnością a przemocą instytucjonalną".

"Odmowa nominacji 46 sędziów to forma politycznego odwetu, nie troski o państwo prawa. Władza, która używa prerogatyw do zastraszania, podcina gałąź, na której siedzi-zaufanie obywateli" - napisał Wypij.

Zadowolenie w PiS

Ze strony PiS słychać zachwyty. "Bardzo dobra decyzja Prezydenta, by odmawiać powołania na wyższe stanowiska sędziom, którzy łamią konstytucję, kwestionując status innych sędziów. To ważny sygnał, że nie zgadza się na anarchię w sądach i swoimi decyzjami nie będzie jej legitymizował. Brawo!" - napisał na platformie X poseł PiS Sebastian Kaleta.

Wtóruje mu europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. "To ważne przypomnienie: sędziowie mają orzekać, a nie zajmować się sobą - bo suweren oczekuje sprawiedliwości. Orzekają w imieniu Rzeczypospolitej, nie swoim ani władzy wykonawczej. Minister jest jedynie administratorem sądownictwa w granicach, jakie wyznacza mu Konstytucja i ustawy" - skomentował w mediach społecznościowych.