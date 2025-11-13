Onet opublikował listę sędziów, których nominacji odmówił w środę prezydent Karol Nawrocki. Jak zauważył portal, nie ma w tym gronie żadnego ze znanych sędziów, którzy krytykowali działania PiS w sądownictwie. To głównie młodzi sędziowie, którzy pracują w sądach rejonowych, czyli na najniższym szczeblu sądownictwa.

Prezydent Karol Nawrocki odmówił w środę nominacji 46 sędziów.

Na liście opublikowanej przez Onet znalazło się 38 sędziów rejonowych, którzy mieli awansować do sądów okręgowych.

Wśród odrzuconych nie ma znanych sędziów krytykujących działania PiS w sądownictwie; to głównie młodzi sędziowie z sądów rejonowych.

Wszystkie nominacje trafiły do Kancelarii Prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, niektóre nawet 4 lata temu.

Blokada młodych sędziów

W sumie prezydent Nawrocki zablokował 46 osób. "Na liście jest 38 sędziów rejonowych, którzy mieli dostać awans do sądów okręgowych, czyli na drugi szczebel sądowniczej struktury. Zresztą część z nich już pracuje na czasowych delegacjach do sądów okręgowych - w takich przypadkach prezydencka nominacja miała być zatwierdzeniem stanu faktycznego" - pisze portal. Nawrocki nie podał żadnego uzasadnienia odmowy przy żadnym nazwisku.

Onet wskazuje, że wszystkie te nominacje trafiły do Kancelarii Prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, niektóre cztery lata temu. Według portalu Nawrocki ukarał większość młodych sędziów wyłącznie za to, że podpisywali listy w sprawie sytuacji w sądownictwie. "Chodzi przede wszystkim o akcję z 2021 r., gdy rekordowe 4 tys. sędziów podpisało się pod listem wzywającym rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE, które kwestionowały tzw. reformy sądowe Zbigniewa Ziobry" - czytamy.



Portal pisze, że chodziło m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą TSUE uznał za sąd polityczny. "Izba Dyscyplinarna dostała szerokie uprawnienia do ścigania sędziów i składała się głównie z dawnych zaufanych prokuratorów Ziobry, którzy dostali zarobki o 40 proc. wyższe od sędziów innych izb Sądu Najwyższego" - czytamy na portalu.

Nawrocki: To nie jest tylko słowny sygnał

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w środę, że odmówił nominacji 46 sędziów. Zapowiedział, że przez najbliższe 5 lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.



W środowym oświadczeniu prezydent powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które - jak mówił - rozstrzyga o tym, że Prezydent RP nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji.



Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam. Odmawiam nominacji 46 sędziów. Jest to już nie tylko słowny sygnał, (...) ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji. I nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej - zapowiedział prezydent. Jak dodał, będzie to "brak zgody przez najbliższe pięć lat".



Prezydent zaznaczył, że nie będzie dawał awansów sędziom, którzy "słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej".



Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki pytany, w jaki sposób prezydent zweryfikował 46 sędziów, którym odmówił nominacji i jakie działania przez nich podejmowane zadecydowały w tej sprawie, odparł, że były to "przede wszystkim różnego rodzaju działania o charakterze takim quasi-politycznym bądź wprost politycznym".

