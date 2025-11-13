Rosyjski myśliwiec Su-30 rozbił się podczas lotu szkoleniowego w Karelii, republice położonej w północno-zachodniej, europejskiej części Rosji. Zginęła dwuosobowa załoga. Informację potwierdziło Ministerstwo Obrony Rosji.

Myśliwiec Su-30, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Myśliwiec Su-30 runął na ziemię podczas lotu szkoleniowego o godz. 19:00 czasu moskiewskiego - podało w oficjalnym raporcie rosyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformował telegramowy kanał Shot, bliski siłom bezpieczeństwa, do katastrofy doszło nieopodal lotniska w Pietrozawodsku - stolicy Republiki Karelii, sąsiadującej z Finlandią.

Gubernator obwodu karelskiego, Artur Parfenczikow, poinformował w serwisie Telegram, że samolot rozbił się w lesie. Dwuosobowa załoga zginęła. Na ziemi nie odnotowano innych ofiar, to słabo zaludniony teren - relacjonuje Reuters.

Parfenczikow poinformował, że trwa śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy myśliwca.

Lot, jak podało ministerstwo obrony, odbywał się bez amunicji.

Ukraińska agencja informacyjna Unian cytuje Aleksandra Kowalenkę, eksperta wojskowego. Zwraca on uwagę, że obecnie Irkuckie Zakłady Lotnicze (IAZ) zajmują się głównie modernizacją starego parku samolotów serii Su-30 do wersji "SM", a od podstaw produkują głównie szkolno-bojowe maszyny Jak-130.