Prezydent Karol Nawrocki chce delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Wniosek w tej sprawie skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

Karol Nawrocki wskazał, że cele ugrupowania odwołują się do "totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa".

Nawrocki: Państwo musi działać prewencyjnie

Wniosek ws. Komunistycznej Partii Polski został opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Karol Nawrocki zwraca w nim uwagę m.in. na oficjalne cele tego ugrupowania. W jego ocenie odwołują się do "totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa".

"Historia uczy nas, że ugrupowania o marginalnym poparciu społecznym drogą terroru i fałszerstw wyborczych potrafiły przejmować władzę w państwie, tak jak udało się to właśnie komunistom polskim z KPP/PPR za którymi stał zbrodniczy Związek Sowiecki. Dlatego też Państwo Polskie musi działać prewencyjnie, aby taka sytuacja nie powtórzyła się już nigdy więcej w historii naszego narodu" - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego wniosku.

"W porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej nie ma miejsca na partię, która gloryfikuje zbrodniarzy i reżimy komunistyczne odpowiedzialne za śmierć milionów istnień ludzkich, w tym naszych rodaków - obywateli Polski. W polskim porządku prawnym nie ma także miejsca na posługiwanie się symbolami, które jednoznacznie odwołują się do zbrodniczej ideologii komunizmu" - podkreślił Karol Nawrocki.

Jak broni się Komunistyczna Partia Polski?

W 2020 r. ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył do Trybunału Konstytucyjnego podobny wniosek. Rozprawa w sprawie jego wniosku o delegalizację KPP na początku października została odroczona bez terminu, ze względu na niestawiennictwo wnioskodawcy.

W sprawie tej w 2021 r. do TK wpłynęło stanowisko Komunistycznej Partii Polski, podpisane przez przewodniczącego krajowego komitetu wykonawczego KPP Krzysztofa Szweja. Oceniono w nim, że "cały wywód wnioskodawcy nawiązuje tylko do rozważań historycznych i próbuje obciążyć współczesną KPP wszystkimi błędami poprzedniego systemu, który komunizmem nie był, lecz próbą wprowadzenia socjalizmu, którego pozytywną stroną były reformy społeczne". Według Szweja "wnioskujący nie wskazał żadnego dokumentu oficjalnego stanowiska KPP dotyczącego współczesnej Polski, w którym by nawiązywano do totalitarnych praktyk lub by proponowano takie rozwiązania".

Co mówią przepisy?

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, "jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznej, sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji".