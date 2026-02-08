Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przed nami kilka naprawdę mroźnych dni - ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do poniedziałkowego poranka w wielu regionach Polski spodziewane są opady śniegu, a temperatura może spaść nawet do minus 20 stopni Celsjusza.

Najbliższe dni będą bardzo zimne (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak informuje Agnieszka Prasek z IMGW, w niedzielę do końca dnia śnieg popada w znacznej części kraju. Na południowym zachodzie możliwy jest też deszcz ze śniegiem.

Najzimniej będzie na północnym wschodzie - tam termometry pokażą nawet -5 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatura spadnie do około -2 stopni, a najcieplej będzie na południowym zachodzie - do 1 stopnia Celsjusza. Uwaga kierowcy i piesi - na południu mogą występować oblodzenia dróg i chodników. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z północnego wschodu.

Przed nami mroźna noc

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie kolejne opady śniegu na zachodzie i południu kraju. Największe mrozy czekają mieszkańców północnego wschodu - tam temperatura może spaść nawet do -20 stopni Celsjusza. W centrum kraju nocą będzie około -10 stopni, a na południu i zachodzie od -2 stopni do -3 stopni. Nadal możliwe są miejscowe oblodzenia. Wiatr pozostanie słaby i będzie wiał z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na poniedziałek

Poniedziałek oznacza poprawę pogody - w wielu miejscach spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Mroźno będzie zwłaszcza w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie - tam minimalnie około minus 10 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 1-2°C. Wiatr z południowego wschodu, słaby i umiarkowany.

Opady marznące w nocy z poniedziałku na wtorek

Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek na południu kraju mogą pojawić się opady marznące, a temperatura lokalnie spadnie do około -6 stopni. Największe mrozy utrzymają się w centrum i na północnym wschodzie - tam aż do -20 stopni Celsjusza. Najcieplej pozostanie na zachodzie, gdzie słupki rtęci mogą pokazać nawet 2 stopnie.

Synoptycy apelują o ostrożność na drogach i chodnikach - ślisko będzie szczególnie w południowej części kraju.